Священник, на которого было совершено нападение в Покровском храме Винницы, пришёл в себя после операции…

Состояние здоровья протоиерея Антония Ковтонюка, раненого злоумышленником 2 января 2023 года в горло, стабилизировалось, но он продолжает оставаться в реанимации, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии Украинской Православной Церкви.

«Настоятель Покровского храма Винницы протоиерей Антоний Ковтонюк находится в больнице, его состояние стабилизировалось», — сообщила пресс-служба.

«Спасибо всем за молитвы!» — обратилась пресс-служба к верующим.

2 января 2023 года неизвестный устроил погром в Покровском храме Винницы и попытался перерезать горло настоятелю прихода протоиерею Антонию Ковтонюку. Священник был экстренно госпитализирован с ранением и прооперирован.

Злоумышленник задержан, начато уголовное производство. В Винницкой епархии УПЦ считают, что причиной нападения могла стать разжигаемая СМИ религиозная нетерпимость.

Русская линия