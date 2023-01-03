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Сводка новостей от 3 января 2023

Состояние раненого протоиерея Антония Ковтонюка стабилизировалось
Священник, на которого было совершено нападение в Покровском храме Винницы, пришёл в себя после операции…

Протоиерей Антоний КовтонюкСостояние здоровья протоиерея Антония Ковтонюка, раненого злоумышленником 2 января 2023 года в горло, стабилизировалось, но он продолжает оставаться в реанимации, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии Украинской Православной Церкви.

«Настоятель Покровского храма Винницы протоиерей Антоний Ковтонюк находится в больнице, его состояние стабилизировалось», — сообщила пресс-служба.

«Спасибо всем за молитвы!» — обратилась пресс-служба к верующим.

2 января 2023 года неизвестный устроил погром в Покровском храме Винницы и попытался перерезать горло настоятелю прихода протоиерею Антонию Ковтонюку. Священник был экстренно госпитализирован с ранением и прооперирован.

Злоумышленник задержан, начато уголовное производство. В Винницкой епархии УПЦ считают, что причиной нападения могла стать разжигаемая СМИ религиозная нетерпимость.

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Состояние раненого протоиерея Антония Ковтонюка стабилизировалось
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