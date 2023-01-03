Русская линия
Сводка новостей от 3 января 2023

Митрополит Восточно-Американский Николай: Пусть Свет Вифлеемской звезды озарит и согреет всех вас и приведет к радости восстановления справедливости по отношению к Украинской Православной Церкви
Первоиерарх РПЦЗ направил братское письмо поддержки митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу с братией Успенской Киево-Печерской Лавры…

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай3 января 2023 года Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Николай направил братское письмо поддержки митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу с братией Успенской Киево-Печерской Лавры, в котором выразил уверенность, что рано или поздно вся обитель вновь будет возвращена Украинской Православной Церкви. Текст послания на своих страницах публикует официальный сайт Архиерейского Синода РПЦЗ:

«Ваше Высокопреосвященство,

Высокопреосвященнейший Владыко!

От имени епископата и всей Полноты Русской Зарубежной Церкви спешу братски заверить Вас в нашей общей любви, поддержке и молитвах о скорейшем преодолении нынешних тяжёлых испытаний, постигших Вас, монашескую братию, учащих и учащихся, трудников и богомольцев Успенской Киево-Печерской Лавры! Глубоко сопереживая, с верою в Промысл Божий, ведущий всех нас ко спасению, присоединяем свои молитвы к вашим, сердечно желая небесной помощи и укрепления всех сил в эти сложные времена. Чувствуя Вашу личную боль о происходящем, особо молюсь о Вас перед Курской-Коренной иконой Божией Матери и за совершаемых мною Божественных литургиях.

Пусть Свет Вифлеемской звезды, некогда указавший мудрецам с Востока путь к Богомладенцу-Христу, озарит и согреет всех вас и приведет к радости восстановления справедливости по отношению к Украинской Православной Церкви, возглавляемой всеми любимым и почитаемым Блаженнейшим митрополитом Онуфрием, и возобновления богослужений в Великой церкви Успенской и Трапезном храме столь дорогой нашим сердцам Киевской Лавры!

Мысленно всех обнимая, пребываю с неизменной о Господе любовью и просьбой о святых молитвах,

+ НИКОЛАЙ

Митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский,

Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви«

Русская линия

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Митрополит Восточно-Американский Николай: Пусть Свет Вифлеемской звезды озарит и согреет всех вас и приведет к радости восстановления справедливости по отношению к Украинской Православной Церкви
Первоиерарх РПЦЗ направил братское письмо поддержки митрополиту Вышгородскому и Чернобыльскому Павлу с братией Успенской Киево-Печерской Лавры...

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