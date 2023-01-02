Предстоятель Болгарской Православной Церкви Святейший Патриарх Неофит обратился в начале Нового года к своей пастве с Первосвятительским посланием, в котором обратил внимание на разделения и споры среди верующих Болгарской Церкви по поводу конфликта на Украине, сообщает сайт Болгарского Патриархата.

«В течение минувшего года наша жизнь была отмечена трагедией братоубийственной войны, разгоревшейся в самом сердце христианской Европы, на братской православной Украине. Конфликт, в котором братья по вере и родственники столкнулись друг с другом; конфликт, который будет иметь свои последствия и последствия на протяжении десятилетий, сея семена вражды для грядущих поколений. Это несчастье отразилось и на нас и на нашей жизни, вызвав разногласия и противоречия в нашем обществе и стране, омрачив нашу церковную и общинную жизнь», — отметил Патриарх Неофит.

В связи с этим Предстоятель Болгарской Православной Церкви призвал направить «наши самые искренние молитвы к Отцу нашему Небесному, чтобы просветить всех, смягчить каждое ожесточённое сердце и щедро даровать нам Свой мир и Его неиссякаемую благодать, чтобы мы могли в настоящем и будущем быть в единстве и единомыслии, в благости и благоволении, во взаимопонимании и взаимопомощи, ибо знаем от Спасителя и должны хорошо помнить, что «..всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф. 12:25).

«Пусть Новый 2023 год будет годом глубокого и искреннего покаяния в наших грехах, годом доброй воли и восстановления мира во всём мире. Только так мы сможем построить свою жизнь и жизнь наших детей в соответствии со святой волей Божией, осуществляя Божий замысел и Божественную цель, с которой был создан человек, — управлять, как добрый управитель, миром, вверенным ему Творец, чтобы достичь святости и богоподобия», — говорится в Патриаршем послании.

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