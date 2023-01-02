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Сводка новостей от 2 января 2023

На священника УПЦ в Виннице совершено вооружённое нападение
Неизвестный преступник ворвался в Покровский храм и напал на протоиерея Антония Ковтонюка с ножом…

Место нападения на протоиерея Антония Ковтонюка2 января 2023 года на клирика Винницкой епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Антония Ковтонюка было совершено вооружённое нападение, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии УПЦ.

«Священник получил ножевое ранение. Преступление произошло на территории Покровского храма Винницы», — сказано в сообщении Винницкой епархии.

Правонарушителя задержала полиция. «Отец Антоний в тяжелом состоянии находится в больнице. Просим ваших молитв!» — сказано в сообщении.

Как позднее уточнила пресс-служба, нападение в храме произошло около 9 часов утра.

«Нападающим был неизвестный человек, который вошёл в храм и стал всё переворачивать. Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло», — сообщила пресс-служба.

Когда на место преступления прибыла полиция, злоумышленник отказался подчиниться стражам порядка, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие: нападавшего ранили в ногу и задержали. В настоящее время проходят следственные действия.

Протоиерей Антоний Ковтонюк прооперирован, он находится в реанимации одной из больниц г. Винница.

«Независимо от того, как завершатся следственные действия, в очередной раз просим работников всех средств массовой информации перестать разжигать религиозную рознь на Украине» — призвали в Винницкой епархии.

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