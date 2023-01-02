Неизвестный преступник ворвался в Покровский храм и напал на протоиерея Антония Ковтонюка с ножом…

2 января 2023 года на клирика Винницкой епархии Украинской Православной Церкви протоиерея Антония Ковтонюка было совершено вооружённое нападение, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии УПЦ.

«Священник получил ножевое ранение. Преступление произошло на территории Покровского храма Винницы», — сказано в сообщении Винницкой епархии.

Правонарушителя задержала полиция. «Отец Антоний в тяжелом состоянии находится в больнице. Просим ваших молитв!» — сказано в сообщении.

Как позднее уточнила пресс-служба, нападение в храме произошло около 9 часов утра.

«Нападающим был неизвестный человек, который вошёл в храм и стал всё переворачивать. Настоятель храма отец Антоний находился в алтаре, священник отреагировал на шум и направился к мужчине. Настоятель начал делать замечания, однако неизвестный мужчина не реагировал на них и ножом порезал священнику горло», — сообщила пресс-служба.

Когда на место преступления прибыла полиция, злоумышленник отказался подчиниться стражам порядка, поэтому полицейские были вынуждены применить оружие: нападавшего ранили в ногу и задержали. В настоящее время проходят следственные действия.

Протоиерей Антоний Ковтонюк прооперирован, он находится в реанимации одной из больниц г. Винница.

«Независимо от того, как завершатся следственные действия, в очередной раз просим работников всех средств массовой информации перестать разжигать религиозную рознь на Украине» — призвали в Винницкой епархии.

Русская линия