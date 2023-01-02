В 2016 году петиция о переименовании улицы не набрала необходимого количества подписей. Однако, теперь всё может измениться…

28 декабря 2022 года на сайте Киевского совета зарегистрировали петицию с требованием переименовать улицу Лаврскую в улицу анафемы Ивана Мазепы, сообщает СПЖ со ссылкой на Glavcom.ua.

«Предлагаю совместными усилиями восстановить справедливость — вместо навязанного Московской церковью и режимом Януковича названия Лаврская вернуть улице имя Ивана Мазепы. Один из самых выдающихся государственных деятелей в истории украинского народа и меценат, который отстраивал Киево-Печерскую лавру, заслуживает быть увековеченным в названии этой улицы», — отметил автор петиции Андрей Лупак.

По его словам, одной из причин, почему возвращение улицы имени Мазепы до сих пор не состоялось, является необходимость изменения нумерации домов.

В 2016 году уже регистрировали петицию о переименовании, но она не набрала необходимого количества подписей.

Русская линия