|Сводка новостей от 2 января 2023
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Святейший Патриарх Кирилл: «Будем молиться, чтобы в грядущем году наступил мир, чтобы прекратилась междоусобная брань»
Митрополит Вышгородский Павел: «Ирод тоже хотел победить Христа, и убил 14 тысяч младенцев, но упал замертво, изъеден червями»
На священника УПЦ в Виннице совершено вооружённое нападение
Болгарский Патриарх Неофит: «Конфликт на Украине будет иметь свои последствия на протяжении десятилетий, сея семена вражды для грядущих поколений»
Этот день в Русской истории