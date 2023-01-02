Вечером 31 декабря 2022 года, в канун Нового года, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебное пение на новолетие в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, сообщает Патриархия.Ru.

Перед началом новогоднего молебна Предстоятель Русской Православной Церкви обратился к пастве с Первосвятительским словом:

«Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

По сложившейся традиции в преддверии гражданского новолетия мы совершаем молебен. Мы благодарим Господа за ту милость, которую Он даровал в году минувшем, и, простирая свои мысли, а может, и мечты в будущее, мы просим Господа, чтобы Он был с нами в предстоящем лете Его благости. Эта замечательная традиция свидетельствует о том, что всякое дело следует начинать с молитвы, и всякий отрезок времени, который может быть исполнен разными событиями — и добрыми, и не очень — также нужно начинать с молитвы, дабы, призывая помощь Божию, вооружиться силой не только своей собственной, которая может оказаться и не силой, а даже слабостью — все зависит от человека, от его возможностей, — но силой Божией, силой Его благодати.

Минувший год был трудным. Широчайшее распространение коронавирусной инфекции поразило многие страны, многие народы; не прошла эта напасть и мимо нашей страны. И многие люди расстались с жизнью именно потому, что не смогли выйти из тяжелого состояния, когда страшный вирус сковывал человеческие силы настолько, что они теряли способность к восстановлению. Надеемся, что в грядущем году эта тяжкая напасть полностью покинет нас.

Никто не знает и не дано человеку знать пути Божии. «Мои пути — не ваши пути, — говорит Господь, — и мысли Мои — не ваши мысли» (см. Ис. 55:8); и не дано нам знать ни мысли Божественные, ни дела Его. Но Господь недаром дает нам великую силу молитвы, через которую мы с Ним соединяемся, и дает нам и право и возможность обращаться к Нему, как дети обращаются к отцу, взывая: «Авва, Отче!» (см. Гал. 4:6) Возможность каждого обращаться к Господу, как к своему Отцу, просить Его о милости, в том числе в связи с новолетием, на предстоящий новый год — это наше право, данное нам Господом.

Вот и сегодня, в преддверии новолетия, мы по традиции совершим молебен и будем просить Господа о ниспослании нам Его помощи. О том, чтобы следующий год был годом мирным. И хотя не так всё спокойно в мире — одолевают и войны, и военные слухи (см. Мф. 24:6), — тем не менее, давайте сильно помолимся Господу, чтобы Он избавил Отечество наше, народ наш, Церковь нашу от врагов внешних, видимых и невидимых. О том, чтобы была духовная сила у народа нашего, сохраняя веру, сохранять и способность к сопротивлению всякому злу. Ибо вера — это великая сила, которая соединяет нас с Богом. Именно через нашу веру Божественное всемогущество прикасается к нашему человеческому несовершенству и нашей человеческой слабости и вооружает нас силою свыше.

Будем молиться, чтобы в грядущем году наступил мир, чтобы прекратилась междоусобная брань, чтобы восстановились добрые отношения между странами и народами, чтобы прекратились разделения и расколы в Церкви Православной — те самые разделения и расколы, которые явились прямым следствием опасных политических действий, направленных против нашего Отечества.

Да укрепит и умудрит Господь Президента нашего Владимира Владимировича, власти наши, воинство наше. Да дарует силу Церкви нашей стоять на духовной страже и вести народ ко спасению, дабы все напасти и скорби обходили стороной и без того испытанный многими скорбями на протяжении истории народ наш. И, конечно, еще и еще раз нужно помолиться о воссоединении Церкви нашей, о преодолении всяких разделений, потому что духовное единство Церкви есть залог единства нашего исторического народа, народа всея Руси.

Да благословит Господь землю Русскую, государство Российское, как и другие братские народы и государства. Да благословит Господь град Москву и другие грады и веси Отечества нашего. Да дарует силы каждому из нас сохранять веру и быть способными, с чистым сердцем обращаясь к Богу, приклонять к себе Его милость. Молитвами всех святых, в земле Русской просиявших, предстательством Пречистой и Преблагословенной Царицы Небесной да благословит Господь наступающее лето — в надежде на то, что оно явится летом Его благости. Аминь".

При совершении молебна Его Святейшеству сослужили: митрополит Воскресенский Дионисий, управляющий делами Московской Патриархии, первый викарий Патриарха Московского и всея Руси по г. Москве; епископ Павлово-Посадский Силуан, заместитель управляющего делами Московской Патриархии; протоиерей Михаил Рязанцев, ключарь Храма Христа Спасителя; архимандрит Алексий (Туриков), личный секретарь Святейшего Патриарха Кирилла; московское духовенство.

Патриаршее богослужение транслировалось в прямом эфире телеканалов «Союз» и «Спас», а также на официальном портале Русской Православной Церкви Патриархия.ru.

Русская линия