Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский Павел открыто предупредил украинских чиновников, что им придётся дать ответ пред Богом и людьми за то, что они изгоняют верующих из храмов обители, сообщает СПЖ.

Владыка напомнил, что храмы Верхней лавры в 90-х годах находились в страшном запустении, а сама Лавра пребывала в разрухе. Верующие всё это восстановили, а сегодня «люди, временно облечённые властью, изгоняют из лавры Божию Матерь, Которая родила Христа и Которая дала деньги греческим зодчим на строительство Успенского храма», − сказал владыка.

«Храм был отстроен средствами верующих людей. Мы привыкли говорить, что это государство. А государство — это не люди? А Церковь — это не люди? А платят налоги — не люди? И приписывать себе какую-то силу — это очень неприлично», − отметил архиерей.

Митрополит Павел рассказал, что к нему 31 декабря приходили «сотрудники Службы безопасности и МВД», по словам которых он якобы призывает народ к каким-то «бунтам». «Я никогда этого не делал и делать не буду, потому что помню, что плохой гражданин земли никогда не будет гражданином неба», − подчеркнул владыка.

Митрополит Павел призвал верующих читать Евангелие и Псалтырь и обратил особое внимание на 108, 90, 65 псалмы: «Оставьте строку в поминании для гонителей Церкви Христовой».

«Им не победить Христа. Ирод тоже хотел победить Христа, и убил 14 тысяч младенцев, но упал замертво, изъеден червями. То же случилось и с Римской империей, с Российской и другими империями, а Церковь стоит», − напомнил владыка.

«Я остаюсь сыном своей Церкви, сыном своей страны. Нас гонят из Верхней лавры. Нам не отдают наши иконы, составили комиссию. Мне напоминает это Рождество Христово. Перепись мы проходим. Сказал директор музея, что мы все должны отдать по переписи. А кто описывал, когда мы приносили? Престол, иконостас, Царские врата, живопись. Мы отдаём государству и отдадим по описи, чтоб запомнили, что когда придёт время — мы спросим. Поэтому остановитесь, так называемые верующие, перестаньте в рождественские дни доводить до слез истинно верующих людей», − сказал митрополит Павел.

Владыка считает, что нынешние времена напоминают время Рождества Христова ещё и тем, что Божия Матерь не нашла Себе дома в Иерусалиме и была вынуждена родить Спасителя мира в пещерах.

«Мы тоже уходим. Но я верю, что мы вернёмся. А вот что будет с теми гонителями Церкви, которые привлекают на себя и своих детей до седьмого колена проклятие Божие?», − задал вопрос наместник Лавры.

«Сегодня мы оставляем территорию Верхней лавры. Оставляем намоленные нами храмы по велению своенравных „владык“. Нам всегда разрешали и разрешают молиться на гробнице святителя Николая мусульмане. Нам позволяют католики молиться на гробнице святых Апостолов, у мощей святителя Николая. Но наши люди, которые возомнили себя пупом земли, нас изгоняют на нашей земле из наших святынь», − сказал наместник Лавры.

В завершение владыка предупредил верующих, что СБУ и полиция могут организовывать против священноначалия УПЦ всякого рода провокации, но люди не должны обращать на них никакого внимания.

Русская линия