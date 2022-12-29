В английских университетах советуют забыть «христианский язык»
Университет Брайтона рекомендует своим сотрудникам не использовать в общении со студентами слова «Рождество» и «Крещение»…
В руководстве по инклюзивному языку, разосланном недавно сотрудникам Университета Брайтона в Англии, рекомендуется не использовать слово «Рождество», пишет газета «Christian Today». Этот 9-страничный документ предостерегает персонал ВУЗа от употребления «христианского языка». В качестве примеров приводятся слова «Рождество» и «Крещение», сообщает Православие.Ru.
Также предлагается заменить выражение «период Рождественских праздников» на «период зимних праздников».
Работников университета предупредили, что «неуместные выражения могут расцениваться как дискриминация в отношении представителей других религий и атеистов».
После последовавшей критики в адрес авторов руководства по инклюзивному языку представитель университета пояснил, что оно содержит лишь рекомендации, а не запреты.
«В Университете Брайтона никакие слова не запрещены, равно как и само Рождество. Подтверждением является то, что во всех наших зданиях и кампусах можно увидеть Рождественские украшения и елки», — сказал представитель ВУЗа.
Комментируя руководство, представитель межденоминационной благотворительной организации «Христианский институт» Саймон Калверт назвал рекомендации «дурацкими».
«Подобные нелепейшие предложения появляются к Рождеству уже почти каждый год. К счастью, подавляющее большинство людей у нас здравомыслящие и не обращают на них никакого внимания. Так что, сотрудники и студенты Университета Брайтона могут пожелать друг другу счастливого Рождества, если захотят», — убежден С. Калверт.
Однако, всё начинается с малого. Сначала это может быть «просто рекомендация», а потом станет правилом, обязательным для исполнения.