Университет Брайтона рекомендует своим сотрудникам не использовать в общении со студентами слова «Рождество» и «Крещение»…

В руководстве по инклюзивному языку, разосланном недавно сотрудникам Университета Брайтона в Англии, рекомендуется не использовать слово «Рождество», пишет газета «Christian Today». Этот 9-страничный документ предостерегает персонал ВУЗа от употребления «христианского языка». В качестве примеров приводятся слова «Рождество» и «Крещение», сообщает Православие.Ru.

Также предлагается заменить выражение «период Рождественских праздников» на «период зимних праздников».

Работников университета предупредили, что «неуместные выражения могут расцениваться как дискриминация в отношении представителей других религий и атеистов».

После последовавшей критики в адрес авторов руководства по инклюзивному языку представитель университета пояснил, что оно содержит лишь рекомендации, а не запреты.

«В Университете Брайтона никакие слова не запрещены, равно как и само Рождество. Подтверждением является то, что во всех наших зданиях и кампусах можно увидеть Рождественские украшения и елки», — сказал представитель ВУЗа.

Комментируя руководство, представитель межденоминационной благотворительной организации «Христианский институт» Саймон Калверт назвал рекомендации «дурацкими».

«Подобные нелепейшие предложения появляются к Рождеству уже почти каждый год. К счастью, подавляющее большинство людей у нас здравомыслящие и не обращают на них никакого внимания. Так что, сотрудники и студенты Университета Брайтона могут пожелать друг другу счастливого Рождества, если захотят», — убежден С. Калверт.

Однако, всё начинается с малого. Сначала это может быть «просто рекомендация», а потом станет правилом, обязательным для исполнения.

Русская линия