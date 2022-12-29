29 декабря 2022 года Священный Синоду Русской Православной Церкви имел суждение о решении Синода Александрийского Патриархата от 22 ноября сего года об «извержении из сана» Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (журнал № 136), сообщает Патриархия.Ru.

По итогам обсуждения члены Священного Синода, «принимая во внимание фактическое уклонение в раскол Патриарха Александрийского Феодора (признание им раскольнической группировки лиц, не имевших благодати священства и отлученных от Церкви, и евхаристическое общение с ними, поддержка раскола внутри Украинской Православной Церкви), и исходя из укорененного в канонах и традиции общепризнанного принципа неподсудности клириков одной автокефальной Церкви суду другой автокефальной Церкви», постановили «считать решение Синода Александрийского Патриархата об „извержении из сана“ Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида и все иные подобные решения в отношении клириков Русской Православной Церкви не имеющими канонической силы и недействительными».

В связи с состоявшимся 8 ноября 2019 года официальным признанием со стороны Патриарха Александрийского Феодора раскольнической так называемой «Православной церкви Украины» и поминовением им за Литургией главы этой неканонической структуры, Священный Синод в заседании от 26 декабря 2019 года подтвердил «невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним» и прекратил церковное общение с теми архиереями Александрийской Православной Церкви, которые «поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола» (журнал № 151).

В дальнейшем Патриарх Александрийский Феодор не только не отказался от поминовения главы упомянутой раскольнической группировки, но и сослужил с ним за Литургией на острове Имврос 13 августа 2021 года. Реагируя на многочисленные обращения клириков Александрийского Патриархата, не желавших быть соучастниками антиканонических деяний своего Предстоятеля и просивших о приеме их в юрисдикцию Русской Православной Церкви, и учитывая, что Патриарх Феодор фактически встал на путь раскола, Священный Синод в заседании от 29 декабря 2021 года (журнал № 100) принял решение образовать Патриарший экзархат Африки, назначив его главой митрополита Клинского Леонида.

Священный Синод в своем заявлении от 28 января 2022 года отметил, что решение об образовании экзархата, «принятое в ситуации признания Александрийским Патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней Церкви Александрийской, но преследует единственную цель — дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине».

В письмах Патриарха Александрийского Феодора от 12 января и от 14 февраля 2022 года на имя Предстоятеля Русской Православной Церкви содержались угрозы «извержения из сана» митрополита Клинского Леонида. На оба послания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил ответ (письма от 18 января и от 5 марта 2022 года). В последнем письме Святейший Владыка, в частности, заявил Патриарху Феодору, «что любые судебные решения Вашей Церкви в отношении митрополита Клинского Леонида либо других иерархов или клириков нашей Церкви будут признаны нами канонически ничтожными и недействительными».

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