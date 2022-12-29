Русская Православная Церковь ответила на выпад Александрийского Патриархата против своего духовенства
Св. Синод РПЦ признал не имеющим канонической силы решение Александрийского Патриархата об «извержении из сана» Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида…
29 декабря 2022 года Священный Синоду Русской Православной Церкви имел суждение о решении Синода Александрийского Патриархата от 22 ноября сего года об «извержении из сана» Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида (журнал № 136), сообщает Патриархия.Ru.
По итогам обсуждения члены Священного Синода, «принимая во внимание фактическое уклонение в раскол Патриарха Александрийского Феодора (признание им раскольнической группировки лиц, не имевших благодати священства и отлученных от Церкви, и евхаристическое общение с ними, поддержка раскола внутри Украинской Православной Церкви), и исходя из укорененного в канонах и традиции общепризнанного принципа неподсудности клириков одной автокефальной Церкви суду другой автокефальной Церкви», постановили «считать решение Синода Александрийского Патриархата об „извержении из сана“ Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида и все иные подобные решения в отношении клириков Русской Православной Церкви не имеющими канонической силы и недействительными».
В связи с состоявшимся 8 ноября 2019 года официальным признанием со стороны Патриарха Александрийского Феодора раскольнической так называемой «Православной церкви Украины» и поминовением им за Литургией главы этой неканонической структуры, Священный Синод в заседании от 26 декабря 2019 года подтвердил «невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним» и прекратил церковное общение с теми архиереями Александрийской Православной Церкви, которые «поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола» (журнал № 151).
В дальнейшем Патриарх Александрийский Феодор не только не отказался от поминовения главы упомянутой раскольнической группировки, но и сослужил с ним за Литургией на острове Имврос 13 августа 2021 года. Реагируя на многочисленные обращения клириков Александрийского Патриархата, не желавших быть соучастниками антиканонических деяний своего Предстоятеля и просивших о приеме их в юрисдикцию Русской Православной Церкви, и учитывая, что Патриарх Феодор фактически встал на путь раскола, Священный Синод в заседании от 29 декабря 2021 года (журнал № 100) принял решение образовать Патриарший экзархат Африки, назначив его главой митрополита Клинского Леонида.
Священный Синод в своем заявлении от 28 января 2022 года отметил, что решение об образовании экзархата, «принятое в ситуации признания Александрийским Патриархом украинских раскольников, никоим образом не является выражением притязания на каноническую территорию древней Церкви Александрийской, но преследует единственную цель — дать каноническую защиту тем православным клирикам Африки, кто не желает участвовать в беззаконной легитимизации раскола на Украине».
В письмах Патриарха Александрийского Феодора от 12 января и от 14 февраля 2022 года на имя Предстоятеля Русской Православной Церкви содержались угрозы «извержения из сана» митрополита Клинского Леонида. На оба послания Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил ответ (письма от 18 января и от 5 марта 2022 года). В последнем письме Святейший Владыка, в частности, заявил Патриарху Феодору, «что любые судебные решения Вашей Церкви в отношении митрополита Клинского Леонида либо других иерархов или клириков нашей Церкви будут признаны нами канонически ничтожными и недействительными».
Русская Православная Церковь ответила на выпад Александрийского Патриархата против своего духовенства Св. Синод РПЦ признал не имеющим канонической силы решение Александрийского Патриархата об «извержении из сана» Патриаршего экзарха Африки митрополита Клинского Леонида...