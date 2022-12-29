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Сводка новостей от 29 декабря 2022

Архиерейский Собор Русской Православной Церкви отложен до окончания военных действий на Украине
Пока же в Москве запланировано Архиерейское совещание архипастырей со всей России и стран СНГ, с территории которых владыки имеют возможность прибыть в российскую столицу…

Священный Синод Русской Православной ЦерквиСвященный Синод Русской Православной Церкви отложил рассмотрение вопроса о сроках проведения Архиерейского Собора Русской Православной Церкви до лучших времён, когда архиереи Украинской Православной Церкви смогут беспрепятственно прибыть в Москву и принять участие в Собрании.

«В связи с тем, что международная обстановка продолжает затруднять прибытие в Москву многих членов Архиерейского Собора, вернуться к рассмотрению о сроках проведения Архиерейского Собора во благовремении», — говорится в материалах заседания от 29 декабря 2022 года.

Тем не менее, из-за военных действий на Украине церковная жизнь Русской Православной Церкви не останавливается, а потому было принято решение созвать 19 июля 2023 года «для братского обсуждения текущих вопросов» Архиерейское совещание в составе «всех епархиальных и викарных архиереев епархий на территории России — в обязательном порядке, а также архиереев епархий в других странах — в зависимости от возможности прибыть в Москву».

Определение программы и повестки дня оставлено на усмотрение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси.

Русская линия

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Архиерейский Собор Русской Православной Церкви отложен до окончания военных действий на Украине
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