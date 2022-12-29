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Сводка новостей от 29 декабря 2022

Протоиерей Александр Бахов: Потакая захвату наших храмов, украинские власти пытаются силой загнать верующих Украинской Православной Церкви в раскольничьи структуры
За год Украинская Православная Церковь лишилась 250 храмов, ещё 100 находятся на грани захвата со стороны украинских раскольников…

Протоиерей Александр Бахов250 храмов Украинской Православной Церкви были захвачены раскольниками в 2022 году и ещё около 100 находятся на грани захвата, заявил на пресс-конференции глава Юридического отдела Украинской Церкви протоиерей Александр Бахов, сообщает Седмица.Ru.

Пресс-конференция «Итоги деятельности УПЦ в 2022 году» проходила в Киево-Печерской лавре в четверг. Ранее в этот же день Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски на объектах УПЦ в Хмельницкой и Днепропетровской областях.

«Органы местного самоуправления систематически принимают решения, направленные на запрет УПЦ <…>. Таких решений на протяжении года было принято 76. Кроме того, были применены санкции в отношении некоторых религиозных деятелей, что заблокировало деятельность монастырей или епархий, которые они возглавляют. Также зафиксировано около 250 рейдерских захватов религиозных общин УПЦ, готовится ещё около сотни», — сообщил отец Александр.

Протоиерей Александр Бахов подчеркнул, что, запрещая Украинскую Церковь, некоторые украинские политики считают, что они воюют с Россией, но на самом деле они воюют с украинским народом. По словам отца Александра, обыски в храмах и уголовные дела в отношении священников — это борьба властей не с отдельными личностями, которые нарушают закон, а с самой Церковью.

«Мы видим, что такими методами власть пытается загнать верующих УПЦ в ПЦУ. Но по сути власть такими методами загоняет часть украинского общества в религиозное подполье», — добавил глава Юридического отдела УПЦ.

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Протоиерей Александр Бахов: Потакая захвату наших храмов, украинские власти пытаются силой загнать верующих Украинской Православной Церкви в раскольничьи структуры
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