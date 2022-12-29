Русская линия
Сводка новостей от 29 декабря 2022

Под покровом ночи во время комендантского часа
Украинские власти в ночь с 28 на 29 декабря снесли в Одессе памятники Императрице Екатерине Великой и генералиссимусу Александру Суворову…

Снос памятника Екатерине Великой в ОдессеВ ночь с 28 на 29 декабря в городе-герое Одессе были уничтожены сразу два знаменитых исторических памятника — под снос пошли памятник основателям города, который в народе называют памятником Императрице Екатерине II, и скульптура русского полководца Александра Суворова, сообщает телеканал «Царьград».

Характерно, что демонтаж монументов прошёл с наступлением комендантского часа под покровом ночи, когда все жители города были обязаны находиться дома. Сносить монументы днём украинские чиновники, видимо, не осмелились.

Несмотря на комендантский час, улицы по периметру были заблаговременно перекрыты, при этом националистические Telegram-каналы вели прямую видеотрансляцию для своих «побратимов».

Примечательно, что, согласно заявлениям местных властей, это якобы сами одесситы в ходе электронного голосования изъявили желание убрать памятники. Однако, в это не верят, похоже, даже сами чиновники.

Любопытно, что на месте снесённых памятников были установлены украинские флаги. Однако, уже не следующий день здесь появились живые цветы — неравнодушные одесситы не испугались угроз и принесли к основанию памятника Екатерине Великой гвоздики.

Позднее националисты их убрали, но нет никаких сомнений, что цветы здесь вновь появятся. Победить одесситов бандеровцам будет очень сложно.

Русская линия

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Под покровом ночи во время комендантского часа
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