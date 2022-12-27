В ближайшее время УПЦ может быть переименована в Русскую Православную Церковь на Украине и тут же запрещена…

27 декабря 2022 года Конституционный суд Украины принял решение по делу о конституционном представлении 49 народных депутатов Украины о соответствии Конституции Украины закона о насильственном переименовании Украинской Православной Церкви, подтвердив, что данный закон якобы полностью соответствует Конституции Украины, сообщает СПЖ со ссылкой на Отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

В решении КС сказано, что суд учёл решение Европейского суда по правам человека по делу Ильин и другие против Украины, где в частности указано: «сам факт того, что государство требует от религиозной организации, желающей быть зарегистрированной, взять название, которое делает невозможным введение в заблуждение верующих и общество в целом и благодаря которому возможно её отличать от уже имеющихся организаций, в принципе, можно считать оправданным ограничением её права свободно выбирать своё название».

Решение и его резюме будет обнародовано на официальном веб-сайте Конституционного Суда 28 декабря 2022 года, после чего оно вступит в силу.

Всё это означает, что уже в ближайшее время Украинская Православная Церковь будет насильственно переименована украинскими властями в Русскую Православную Церковь на Украине и тут же запрещена. Её название будет передано украинским раскольникам из «ПЦУ» со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде полного захвата церковного имущества и храмов.

И как бы украинские архипастыри УПЦ не открещивались сегодня от Московского Патриархата и не заявляли о помощи украинским военным в противостоянии с Русской армией на Донбассе, они по-прежнему остаются и будут оставаться для украинских чиновников «москалями», которых необходимо уничтожить. При этом ирония нынешней ситуации состоит в том, что вскоре на Украине может появиться вместо Украинской Русская Церковь, многие священнослужители которой либо станут предателями канонического Православия и прислужниками раскольников из «ПЦУ», либо русскими мучениками и исповедниками.

Русская линия