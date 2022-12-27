Сербская армия приведена в состояние высшей боевой готовности из-за провокаций косоваров против сербского населения в крае…

Война в Косово может вспыхнуть в любой момент

«Президент Сербии Александр Вучич как верховный главнокомандующий <…> приказал, чтобы Вооруженные силы Сербии находились в высшей степени боевой готовности применения <…> военного потенциала Вооруженных сил Сербии», — сообщил министр обороны Сергии Милош Вучевич, слова которого приводит РИА Новости.

Как сообщил портал сербского издания «Вечерне новости», власти самопровозглашенного Косово также перевели силы в состояние полной боевой готовности.

В Косово и Метохии сохраняется крайне напряженная обстановка. Полиция самопровозглашенной республики в декабре незаконно и вопреки всем договорённостям вторглась в сербские кварталы края и демонстративно задержала нескольких полицейских по подозрению в «военных преступлениях» времён конфликта 1998−1999 годов и «терроризме».

Косовские сербы 10 декабря из-за этого начали возводить баррикады и дежурить на трассах на севере края, чтобы не допустить погромов.

Обстановка на самих баррикадах в муниципалитетах Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток пока остаётся мирной, ночами местные сербы дежурят в палатках. Днём на баррикады выходят и местные женщины. В сербском сегменте соцсетей распространяются видеозаписи движения военной техники в муниципалитете Рашка и пролета сербских боевых вертолетов Ми-35.

Минобороны Сербии уже запросило у миссии НАТО KFOR разрешение ввести в Косово на основании резолюции Совбеза ООН 1244 ограниченный контингент численностью до тысячи сербских полицейских и военных.

Однако, со стороны НАТО и ЕС в адрес Сербии звучат только угрозы и ультиматумы с требованием немедленно разобрать баррикады и отказаться от защиты сербского населения края, оставив его на милость косовским албанцам.

Русская линия