27 декабря 2022 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Министерство культуры поддержало решение прекратить договор аренды между государством и Украинской Православной Церковью об аренде Успенского и Трапезного храмов Киево-Печерской лавры и с 1 января богослужения здесь более проводиться не будут, сообщает СПЖ со ссылкой на ТСН.

«Мы, во исполнение указа президента о проверке состояния дел использования имущества Лавры, будем рекомендовать (потому что приказать мы не можем) такое соглашение не продлевать», — заявил чиновник, комментируя обращение к президенту Украины наместника обители митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла.

Ткаченко рассказал, что создана межведомственная правительственная комиссия по использованию имущества Лавры, и, пока она не завершит работу, новые договоры аренды заключаться не будут. «Действующие соглашения пока будут действовать до завершения проверки», — подтвердил министр.

Он также пояснил, что в 2013 году было заключено бессрочное соглашение по использованию Нижней Лавры Украинской Православной Церковью. «Но учитывая, что есть теперь указ и межведомственная комиссия, нам придётся проверить правомерность использования, не было ли там каких-либо нарушений, и, учитывая это, уже выносить соответствующие решения», — подчеркнул Ткаченко, добавив, что задача Минкульта — «сохранение и правомерность использования по назначению имущества Нижней Лавры». «Этим мы в ближайшее время будем заниматься», — резюмировал чиновник.

Что это означает, догадаться несложно. В ближайшее время главные храмы Лавры будут изъяты у верующих и духовенства УПЦ и переданы украинским раскольникам.

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