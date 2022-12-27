В Вильнюсе прошло собрание православных верующих и духовенства, на котором была подтверждена просьба, ранее направленная в Св. Синод Русской Православной Церкви…

27 декабря 2022 года в Свято-Духовом монастыре Вильнюса прошло всеобщее собрание Виленско-Литовской епархии Московского Патриархата, в котором наряду с духовенством и монашествующими приняли участие представители всех православных приходов Литвы из числа мирян, сообщает официальный сайт ЛПЦ.

С докладами на всеобщем собрании выступили митрополит Иннокентий и викарный епископ Тракайский Амвросий. Также состоялась широкая дискуссия по актуальным вопросам современной церковной жизни.

Собрание констатировало, что Литовская Церковь осудила военные действия на Украине на уровне священноначалия, духовенства и мирян, и выразило всецелую поддержку антивоенной позиции своего Предстоятеля — митрополита Виленского и Литовского Иннокентия.

Также собрание подтвердило верность курсу на обретение большей церковной независимости и приняло соответствующее обращение к Священному Синоду. Ранее митрополит Иннокентий обратился к Синоду с ходатайством о предоставлении Литовской архиепископии статуса самоуправляемой Церкви.

Принципиальная позиция Литовской епархии заключается в том, что церковный статус должен быть приведён в соответствие с реальным положением дел. Как известно, Литовская архиепископия входит в число традиционных религиозных общин Литвы и является независимой религиозной организацией.

«Литовская Православная Церковь придает важнейшее значение соблюдению церковных канонов. Посредством канонической связи с Московским Патриархатом Литовская Православная Архиепископия соединяется со всей полнотой Православной Церкви. Эта связь является исключительно канонической и никоим образом не препятствует церковной самостоятельности. Аналогичным образом и римо-католики в различных странах сохраняют каноническую связь с Римским Престолом», — говорится в официальном сообщении.

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