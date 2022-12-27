Сербский Патриарх Порфирий: «Я всё равно буду со своей паствой в Косово и Метохии, несмотря на все запреты»

Президент Сербии Александр Вучич и Патриарх Сербский Порфирий второй раз за минувшие сутки обсудили положение сербов в Косово и Метохии, сообщает портал «Балканист».

В понедельник, 26 декабря, Патриарху Порфирию был запрещён въезд в Косово и Метохию, куда он направлялся, чтобы посетить паству в последние недели Рождественского поста, а «премьер-министр» самопровозглашенной республики Альбин Курти заявил, что пустит Предстоятеля Сербской Православной Церкви только после того, как тот осудит возведение баррикад сербами в знак протеста против вторжения в косоваров в сербские кварталы и арестов сербских полицейских.

«Ситуация в Косово и Метохии крайне серьёзная, напряжение достигло точки, откуда могут открыться пути, которых никто из нас не хочет. Но если существует добрая воля, возможно найти дорогу к общей жизни сербов и албанцев», — считает Патриарх Сербский Порфирий.

Он также сказал, что не оставит косовских сербов и свою паству. «Я всё равно буду со своей паствой в Косово и Метохии, несмотря на все запреты. Печская Патриархия для нас всё равно что Ватикан для Католической церкви. Представьте, кто-то запретил бы папе посетить Ватикан? Весь мир поднялся бы на ноги!» — заявил Патриарх Сербский Порфирий, призвав албанскую сторону и «сильных мира сего» беречь мир.

В свою очередь, президент Сербии Александр Вучич назвал позором реакцию европейских политиков на запрет визита Предстоятеля Сербской Православной Церкви в Печскую Патриархию, где тот был возведён на Патриарший престол.

«Они все твердили о свободе передвижения и баррикадах, но не о запрете на въезд для Патриарха. Где это видано? Это поведение ЕС — огромный позор», — выразил свою точку зрения Александр Вучич.

Он сообщил, что Белград тем не менее ведёт активные переговоры с международным сообществом, отстаивая права косовских сербов, которых Приштина намерена изгнать с территории Косово и Метохии.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы сохранить мир, найти компромиссное решение», — подытожил президент Сербии, подчеркнув, что находится в постоянном контакте с косовскими сербами.

Русская линия