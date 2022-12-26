Его Блаженство отметил, что сегодня «расколы и разногласия сотрясают единство нашей Единой Святой Соборной и Апостольской Православной Церкви»…

Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III направил поздравительное письмо митрополиту Пафсскому Георгию в связи с избранием Предстоятелем Кипрской Православной Церкви. В своем послании Его Блаженство отметил необходимость хранить церковное единство во времена раздоров, сообщает портал «Православная жизнь» со ссылкой на Jerusalem-patriarchate.info.

«В это время, когда расколы и разногласия сотрясают единство нашей Единой Святой Соборной и Апостольской Православной Церкви, требуется всяческое разумное усилие со стороны всех Предстоятелей братских Поместных Православных Церквей для обеспечения и сохранения богоустроенного единства, дабы мы „Едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа“ (Рим. 15:6)», − написал Патриарх Феофил.

Его Блаженство также поздравил митрополита Георгия с избранием на должность Архиепископа Новой Юстинианы и всего Кипра: «Спешим из Святой Земли сердечно поздравить Вас и помолиться в Пещере Рождества во плоти Господа нашего Иисуса Христа о благодатном, плодотворном и во Святом Духе управляющем, архиерейском и пастырском служении для сохранения священного наследия нашей Православной веры и восстановлении народного единства в многострадальном Кипре».

Ранее Священный Синод Кипрской Православной Церкви избрал митрополита Пафсского Георгия (Папахризостому) новым Предстоятелем. Голосование состоялось утром 24 декабря 2022 года после Божественной литургии в часовне апостола Варнавы при здании Архиепископии.

При этом Кипрская Православная Церковь продолжает оставаться в крайне сложном положении. Причиной для этого послужило признание предыдущим Предстоятелем Архиепископом Хризостомом украинских раскольников, что вызывает постоянные разногласия среди кипрской паствы.

Не случайно, избрание владыки Георгия, который выступал за признание «ПЦУ», произошло вопреки тому, что большинство киприотов выразило поддержку его оппоненту митрополиту Афанасию, который выступал категорически против признания украинских раскольников. Всё это не добавляет спокойствия в церковную жизнь Кипрской Церкви.

Хватит ли ума у митрополита Георгия, чтобы, несмотря на разногласия, сохранить мир и единство Кипрской Церкви, станет ясно уже в ближайшие годы.

Русская линия