24 декабря 2022 года в Митрополичьем доме на территории Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве состоялась встреча глав украинских раскольников Епифания Думенко и униатов Станислава Шевчука, в ходе которой состоялось обсуждение возможной совместной реформы церковного календаря «ПЦУ» и УГКЦ.

«Особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, которое каждый раз острее предстает перед рождественскими и пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Эта рабочая группа должна была бы выработать конкретные предложения для Предстоятелей и Синодов обеих Церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году. На этом Соборе были определены календарные принципы церковной жизни», — говорится с официальном сообщенииУГКЦ.

В завершение встречи Думенко и Шевчук обменялись рождественскими поздравлениями и подарками.

Очевидно, что церковная реформа раскольников и униатов, если она состоится, станет первым реальным шагом «ПЦУ» и УГКЦ к унии.

Русская линия