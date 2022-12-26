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Сводка новостей от 26 декабря 2022

Украинские раскольники и униаты готовятся к унии
Главы «ПЦУ» Епифаний Думенко и УГКЦ Святослав Шевчук решили учредить совместную комиссию по переходу на новый церковный календарь…

Станислав Шевчук и Епифаний Думенко24 декабря 2022 года в Митрополичьем доме на территории Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве состоялась встреча глав украинских раскольников Епифания Думенко и униатов Станислава Шевчука, в ходе которой состоялось обсуждение возможной совместной реформы церковного календаря «ПЦУ» и УГКЦ.

«Особое внимание предстоятели Церквей обратили на согласование позиций по реформе церковного календаря, которое каждый раз острее предстает перед рождественскими и пасхальными праздниками. После обсуждения было предложено создать совместную рабочую группу, которая должна всесторонне изучить этот вопрос. Эта рабочая группа должна была бы выработать конкретные предложения для Предстоятелей и Синодов обеих Церквей в контексте приготовления к празднованию 1700-летия Первого Вселенского Собора, состоявшегося в Никее в 325 году. На этом Соборе были определены календарные принципы церковной жизни», — говорится с официальном сообщенииУГКЦ.

В завершение встречи Думенко и Шевчук обменялись рождественскими поздравлениями и подарками.

Очевидно, что церковная реформа раскольников и униатов, если она состоится, станет первым реальным шагом «ПЦУ» и УГКЦ к унии.

Русская линия

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Украинские раскольники и униаты готовятся к унии
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