Архиепископом Новой Юстианианы и всего Кипра стал митрополит Пафосский Георгий. За его избрание подали голоса 11 из 16 членов Синода Кипрской Православной Церкви, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал «Филелефтерос».

На первом этапе выборов 18 декабря 2022 года с участием всех православных граждан Кипра владыка Георгий занял лишь второе место с 18,39% голосов. При этом наибольшее число сторонников собрал митрополит Лимассольский Афанасий (35,68%). Однако, синодалы отказались учитывать мнение паствы.

На Синоде владыка Афанасий, который выступал против признания «ПЦУ», получил лишь четыре голоса. При этом один иерарх воздержался. В свою очередь, митрополит Георгий, ранее поддержавший признание украинских раскольников, получил 11 голосов и стал Предстоятелем.

«Филелефтерос» пишет, что избрание владыки Георгия Архиепископом не стало неожиданностью. Обозреватели прогнозировали его избрание, так как кипрские синодалы, в отличие от кипрской паствы, не отличаются особой любовью к митрополиту Афанасию, который отличается особой ревностью и строгостью к соблюдению канонов. Кроме того, в поддержку его оппонентов выступал глава Фанара Константинопольский Патриарха Варфоломей.

Характерно, что после первого всеобщего этапа голосования митрополит Лимассольский Афанасий заявил, что результаты голосования необходимо уважать, чтобы народ чувствовал, что он имеет голос в избирательном процессе.

Однако владыка Георгий тогда заявил, что Синод подходит к выбору Предстоятеля Церкви с иными критериями, чем народ. «У устава Церкви есть философия, и он говорит, что он позволяет народу направить в Синод трёх своих избранников, и Синод начинает выбирать того, с кем он может больше сотрудничать и считает целесообразным. Одно дело — критерии народа, другое дело — критерии иерархов», — откровенно заявил митрополит Георгий.

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