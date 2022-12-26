Русская линия
Сводка новостей от 26 декабря 2022

Митрополит Вышгородский Павел: С нового года нас могут не пустить ни в Успенский, ни в Трапезный храмы Киево-Печерской лавры
Наместник обители обратился с открытым видеообращением к Владимиру Зеленскому, в котором призвал власти остановить произвол против УПЦ…

Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел (Лебедь)Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявил, что по имеющейся у него информации украинские власти с нового года намереваются прекратить допуск верующих Украинской Православной Церкви к молитве в храмах Верхней лавры, в частности − в Трапезный и Успенский соборы, сообщает СПЖ.

Во время вечернего богослужения митрополит Павел сообщил верующим, что договор аренды Верхней лавры заканчивается, и власти не намереваются его продлевать.

«Сегодня мне стало известно о том, это ещё не точная информация, что у нас заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского собора. Негласно нам подтвердили о том, что уже в следующую субботу и воскресение нас не пустят в этот храм, ни в один, ни в другой», − сказал наместник.

«Мы не можем вам сказать, что будет дальше. Я сегодня говорю о тех, за которых мы голосовали, за которых мы молимся, а они делают козни святой Церкви. Делают козни и нашему народу, живущему в Украине», — подчеркнул владыка.

Митрополит Павел призвал читать Псалтырь, акафисты Божией Матери и преподобным отцам Киево-Печерским и сообщил, что в понедельник или вторник будет официальная информация.

Владыка сообщил, что несколько раз звонил министру культуры, «но он ни разу не взял трубку, не ответил». «Мы будем в понедельник собираться с директором музея и дадим вам точный ответ — будем ли здесь собираться на территории Верхней лавры или не пустят нас», — сказал он.

«Вы видите, что в советское время разрешали совершать молитвы, а сегодня вот такие козни делают нашей Святой, Соборной и Апостольской Церкви. Я верю, что молитва братии и молитва ваша — она сильна, и Божия Матерь защитит Свой дом и даст нам возможность совершать молитвословия в этой святой обители», — подчеркнул митрополит Павел.

Позже он также обратился с открытым обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором призвал остановить этот произвол против верующих Украинской Православной Церкви.

«В течение 30 лет я, являясь наместником обители, постоянно нахожусь здесь, и вместе со мной 220 человек братии, которые постоянно молятся за нашу страну, за наше воинство. И не только молимся — мы постоянно пребываем в труде, стараясь помочь всем нуждающимся, всем, кто просит у нас молитвенного предстательства и помощи в земной жизни», — заявил владыка.

«Уже 1 января мы не имеем права переступать пороги Трапезного и Успенского соборов. Нас никто не известил письменно хотя бы за месяц, у нас на руках долгосрочные договоры аренды, мы служили до войны каждый день, потому что храмы требуют ухода, требуют, чтобы кто-то следил за росписью, проверял температуру — кто-то должен это делать», — отметил архипастырь.

Митрополит Павел напомнил, что в 1917 году братия Лавры уже пережила подобное: захват храмов, осквернение святынь, арест и убийство монахов. И даже после независимости Украины Церковь оставалась гонимой — раскольники во главе с Филаретом Денисенко захватывали храмы. В 2019 году Церковь на Украине снова раскололась, и теперь храмы захватывают ПЦУшники вместе с Епифанием Думенко, претендуя на святыни, которые им никогда не принадлежали.

«Я знаю здесь каждый камень, каждый клочок земли, потому что мы своими руками, пожертвованиями верующих здесь все созидали», − отметил наместник, добавив, что государство, хоть и выделяло средства на реставрацию Лавры, забирало всё назад в виде налогов, оставляя лишь «слёзы комара».

Его Высокопреосвященство предложил президенту сравнить фото обители в 1988 году с внешним видом, который имеют помещения нижней Лавры, переданные УПЦ, сейчас. «Мы не можем допустить, чтобы были уничтожены здания, которые строились нашими предками — святыми людьми», — заявил иерарх.

Митрополит Павел призвал Владимира Зеленского посетить обитель и убедиться своими глазами, сколько верующих приходят на богослужение в воскресный или праздничный день. «Вчера были переполнены храмы: Трапезный, Успенский, Крестовоздвиженский, преподобного Агапита, Зачатия праведной Анны, Всех скорбящих радость, Живоносный источник — люди не умещаются!», — подчеркнул владыка.

«Мы знаем Вас, как человека справедливого, но рядом с Вами есть люди, которые поступают недостойно: забирают святыни, учиняют распри, вешают замки на храмы. Они ставят себя на место Ирода, который убивал младенцев, Нерона, который убил тысячи христиан. <…> И сегодня эти люди уничтожают веру для того, чтобы посеять атеизм, неправду, изменить взгляды людей на жизнь и оторвать их от истинного корня — Церкви Христовой. Мы обращаемся к Вам как к гаранту и просим Вас дать людям молиться. Нам достаточно, когда враг бьет, нам достаточно того, когда люди сидят без света. Вы хотите забрать у них ещё и веру? Хотите забрать последнюю надежду? Не делайте этого», — призвал наместник.

Владыка попросил Владимира Зеленского издать достойные указы, которые позволили бы УПЦ спокойно существовать и молиться за свою страну. «Надеюсь, что вы прослушаете моё обращение, потому что это — боль моей Церкви, моей братии, моей обители и верующего народа», — добавил наместник Киево-Печерской лавры.

Русская линия

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Митрополит Вышгородский Павел: С нового года нас могут не пустить ни в Успенский, ни в Трапезный храмы Киево-Печерской лавры
Наместник обители обратился с открытым видеообращением к Владимиру Зеленскому, в котором призвал власти остановить произвол против УПЦ...

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