Русская линия
Сводка новостей от 26 декабря 2022

Сербского Патриарха Порфирия не пустили в Косово
Самопровозглашённые власти некогда сербского края продолжают ущемлять права сербов и провоцировать вооружённый конфликт…

Патриарх Сербский Порфирий25 декабря 2022 года стали известно, что самопровозглашённые албанские власти в Приштине запретили Сербскому Патриарху Порфирию въезд на территорию Косово. Его Святейшество собирался посетить Печскую Патриархию, свой ставропигиальный монастырь и вековой центр Сербской Православной Церкви, и совершить там богослужение, сообщает Православие.Ru.

В связи с этим в Патриаршей канцелярии заявили, что Сербский Патриарх не отказывается от намерения послужить в Печской Патриархии и ожидает, что дискриминационное решение будет отменено, а также прекратится попрание прав и религиозных свобод православных сербов, живущих в регионе на земле своих предков как минимум полторы тысячи лет.

Однако, уже 26 декабря около 14.30 косовская полиция на административном переезде Мердаре не пропустила автомобиль с Патриархом Сербским Порфирием на территорию Косово и Метохии, куда он направился, несмотря на сообщения из Приштины о том, что ему не разрешён въезд.

Центральная дирекция МВД Косово предоставило агентству «Танюг» документ, согласно которому в 14 ч. 25 мин. было отказано в праве на въезд Првославу Перичу (мирское имя Патриарха Порфирия) на переезде Мердаре.

Сообщается, что Патриарх приехал на автомобиле со стороны Сербии, но ему было отказано во въезде, согласно местному закону об иностранцах и на основании решения косовского правительства в Приштине.

Патриарх Порфирий задержался на несколько минут на территории, находящейся под контролем косовской полиции, а затем вернулся назад в Сербию в направлении города Куршумлия.

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