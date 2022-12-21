21 декабря 2022 года митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в Музее святой Царской семьи Культурно-просветительского центра «Царский» торжественно открыл выставку «Нам нужна великая Россия» (П. А. Столыпин)", сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Выставка приурочена к 200-летию со дня рождения Аркадия Дмитриевича Столыпина и 160-летию со дня рождения его сына Петра Аркадьевича Столыпина.

На церемонию открытия были приглашены студенты и преподаватели Уральского аграрного университета во главе с ректором вуза Ольгой Геннадьевной Лоретц. Гостей порадовал своим пением ансамбль хора духовенства Екатеринбургской епархии, исполнивший духовные песнопения, а также студент Уральской государственной консерватории.

Приветствуя собравшихся, владыка Евгений отметил, что хотел бы, чтобы эти встреча и место оставили хороший след и светлые воспоминания в памяти ребят, которые на время учебы стали добрыми соседями и Храма-Памятника на Крови, и Вознесенской церкви.

Архипастырь подчеркнул, что когда Петр Столыпин был простым студентом университета, он не предполагал, что в учебниках истории будет изучаться его деяния, его реформы и его жизненный путь. Но жизненная энергия реформатора, его таланты, его любовь к Родине, народу, к земле была настолько сильной, что выразилась в том, что его дела оказали огромное влияние как на современников, так и на потомков.

Владыка напомнил также, что результаты реформ Петра Аркадьевича Столыпина — развитие аграрной отрасли и даже нововведения на железной дороге в начале XX века — спустя десятилетия способствовали победе в Великой Отечественной войне.

Выступая перед студентами аграрного университета, Архипастырь пожелал молодым людям, знакомясь с наследием выдающихся россиян, хотеть «имя своё, и имя своей семьи прославить делами здесь, на нашей земле, во славу нашего Отечества».

Важность примера семьи Столыпиных для нынешнего поколения подчеркнула и ректор Уральского аграрного университета Ольга Лоретц.

«Я думаю, что вы подчерпнете много нового, потому что-то, какой след остается от каждого человека, это очень важно. Часть ваших душ, идей и задумок, конечно, должна быть направлена на развитие нашей большой страны, — сказала ректор, добавив, что Россия всегда славилась великими людьми, «великими по духу и по отношению к своей Родине».

Заведующая Музеем святой Царской Семьи Татьяна Романюк, отвечая на вопрос владыки Евгения о значении девиза на гербе Столыпиных, пояснила. «На гербе Столыпиных написано „In Deo spes mea“, что переводится с латыни как „Бог надежда моя“, — сообщила Татьяна Сергеевна. — Они всегда говорили, что без православия не может быть нашей страны. Православие — христианство, Бог — это одна из важнейших составляющих государственности».

Затем для участников встречи была проведена первая экскурсия по выставке, на которой экскурсантам рассказали о деятельности Аркадия Дмитриевича в период с 1857 по 1862 год, в его бытность наказным атаманом Уральского казачьего войска. В это время реформатор уделял огромное внимание работе по распространению православия среди местного старообрядческого населения.

«Он пытался привести всё местное старообрядческое население в единение с Русской Православной Церковью. И как он сам писал, это дело для него не только религиозное, но и политическое, потому что политически страна должна быть едина, в том числе и в религии», — пояснила Татьяна Сергеевна.

Пётр Аркадьевич был продолжателем трудов своего отца в деле укрепления государства, распространения образования и просвещения. Помимо аграрной реформы, автором и инициатором которой он был, при непосредственном участии П. А. Столыпина шла разработка многих проектов, целью которых была модернизация российского общества и системы государственного управления.

В экспозиции представлены периодические издания, освещающие жизнь и деятельность Петра Аркадьевича Столыпина, оружие времён второй половины XIX — начала XX века, знаки отличия казачьих войск, реплики наград, которых были удостоены Аркадий Дмитриевич и Пётр Аркадьевич, предметы быта, денежные знаки, материалы, связанные с аграрной реформой.

Выставка «„Нам нужна великая Россия!“ (П.А. Столыпин)» будет представлена широкой аудитории до 19 марта 2023 года в Музее святой Царской семьи Культурно-Просветительского центра «Царский» в Екатеринбурге (ул. Царская, 8).

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