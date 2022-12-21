Русская Православная Церковь многие годы безрезультатно бьётся с российскими чиновниками, пытаясь добиться от них прекращения поручной практики государственного финансирования абортов. Однако, как оказывается, проблема финансового поощрения убийства детей существует далеко не только в России. В Румынии чиновники, пожалуй, не менее бездушные, чем в России, и они также не желают отказываться от госоплаты за аборты.

В связи с этим пресс-служба Румынского Патриархата распространила 19 декабря 2022 года заявление о недопустимости государственного финансировании абортов по первому требованию любой желающей, сообщает портал «Православная жизнь».

С призывом внести соответствующие изменения в бюджетную политику государства обратились к властям Румынии более 250 национальных и международных неправительственных организаций (НПО).

Тем самым эти НПО бросили «вызов конституционному нейтралитету государства по отношению к индивидуальным нравственным решениям, а также свободе совести, этическим и религиозным принципам», подчеркивается в заявлении Патриархата.

«Позиция Румынской Православной Церкви и всех культов в отношении абортов ясна, естественна, тверда и необратимо направлена в защиту жизни», − сказано в документе. Отмечается также, что, хотя аборты разрешены по закону, они не могут считаться нравственным выбором.

Как указывают авторы обращения, поддерживая нравственный порядок в обществе, Церковь заботится о спасении людей от «многоликого зла, которое бросает вызов и саботирует смысл человеческого существования». Причём одной из таких его личин «является преступление, в том числе совершенное путём аборта».

В заявлении также затронут такой аспект, как право женщин, дающих согласие на аборт, «распоряжаться собственным телом». В связи с этим подчеркивается, что «автономия над собственным телом не предполагает права распоряжаться жизнью другого тела, растущего в нём».

«В условиях беспрецедентной в истории Румынии демографической зимы, поощрение и пропаганда этатистских абортов выходит далеко за рамки, проведенные совестью, биоэтикой и фундаментальным здравым смыслом между жизнью и смертью человека, который может обогатить своим существованием общество, частью которого он должен быть, при условии соблюдения изначального права: права на рождение», − сказано в документе.

Как резюмируется в заявлении Румынского Патриархата, «непреходящее существование народа, его нравственный прогресс и процветание» всегда будут зависеть от «живых, здоровых и образованных людей, формирующих сообщества высоких ценностей и устремлений, а не от людей, которым не дали родиться и жить».

Прислушаются ли румынские чиновники к Церкви? Очень сомнительно. Во всяком случае, в России этого до сих пор не произошло.

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