Русская линия
Сводка новостей от 21 декабря 2022

Почему сербы потеряли Косово
Только за последние 10 лет население Сербии сократилось почти на полмиллиона человек…

Сербы вымираютСогласно первым данным переписи населения за 2022 год, в Сербии проживает 6.690.887 человек, что на 6,9 процентов меньше, чем в 2011 году, сообщает Православие.Ru.

Относительно 2011 года население уменьшилось почти на полмиллиона, а точнее на 495 975.

В целом во всех регионах страны наблюдается сокращение населения, за исключением Белградской агломерации, где заметен некоторый рост.

Территория Косово и Метохии в последней переписи населения не учитывается. Однако, следует отметить, что вряд ли там наблюдаются какие-то иные тенденции.

На этом фоне становится очевидным, что главной причиной, почему сербы потеряли Косово, стала утрата сербским народом способности «плодиться и размножаться». Албанцы, в отличие от сербов, сохранили эту способность, а потому смогли естественным путём вытеснить сербское население из края. Что же касается военных действий в Косово, то они стали лишь завершающим этапом изгнания сербского населения.

На этом фоне все заявления о том, что Косово — это сербским край и рано или поздно сербы его вернут, кажутся несбыточными. Во всяком случае, до тех пор, пока сербы вновь не начнут исполнять заповедь Божию и «плодиться и размножаться».

Это, кстати, касается и русского народа. Зачем России будет нужна Украина, если эти территории вскоре некому будет обрабатывать? Ведь наши украинские братья также вымирают, как и мы.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Митрополит Запорожский Лука: «Всё это прекратиться лишь только тогда, когда прекратится внутри наших душ война с Богом»
Правящий архиерей Запорожской епархии призвал паству к покаянию и молитве за тех, кто восстаёт на Украинскую Православную Церковь...

Почему сербы потеряли Косово
Только за последние 10 лет население Сербии сократилось почти на полмиллиона человек...

Этот день в Русской истории
Сегодня мы чтим память сщмч Михаила Алабовского, вспоминаем генерала графа Ф.А.Келлера и русского философа И.А.Ильина...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика