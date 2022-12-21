Только за последние 10 лет население Сербии сократилось почти на полмиллиона человек…

Согласно первым данным переписи населения за 2022 год, в Сербии проживает 6.690.887 человек, что на 6,9 процентов меньше, чем в 2011 году, сообщает Православие.Ru.

Относительно 2011 года население уменьшилось почти на полмиллиона, а точнее на 495 975.

В целом во всех регионах страны наблюдается сокращение населения, за исключением Белградской агломерации, где заметен некоторый рост.

Территория Косово и Метохии в последней переписи населения не учитывается. Однако, следует отметить, что вряд ли там наблюдаются какие-то иные тенденции.

На этом фоне становится очевидным, что главной причиной, почему сербы потеряли Косово, стала утрата сербским народом способности «плодиться и размножаться». Албанцы, в отличие от сербов, сохранили эту способность, а потому смогли естественным путём вытеснить сербское население из края. Что же касается военных действий в Косово, то они стали лишь завершающим этапом изгнания сербского населения.

На этом фоне все заявления о том, что Косово — это сербским край и рано или поздно сербы его вернут, кажутся несбыточными. Во всяком случае, до тех пор, пока сербы вновь не начнут исполнять заповедь Божию и «плодиться и размножаться».

Это, кстати, касается и русского народа. Зачем России будет нужна Украина, если эти территории вскоре некому будет обрабатывать? Ведь наши украинские братья также вымирают, как и мы.

Русская линия