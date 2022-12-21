Кощунники Александр Пикалов и Евгений Кошевой из «95 Квартала» заявили, что «лишь Бог и ВСУ могут решать», переборщили они с издевательствами над УПЦ или нет…

20 декабря 2022 года друзья Владимира Зеленского, комики из «95 Квартала» Александр Пикалов и Евгений Кошевой опубликовали очередной ролик, в котором коснулись темы издевательств над Украинской Православной Церковью, однако извиняться не стали. Ролик размещен на Youtube-канале Чисто News, сообщает «СПЖ».

Кощунники рассказали, что после скандального ролика представители Украинской Православной Церкви подали на них в суд по статье 161 «Разжигание межконфессиональной вражды». «Якобы наша компания настраивает людей против УПЦ», — с притворным удивлением объяснили ведущие, после чего сообщили, что «с уважением относятся ко всем религиям и конфессиям», но не принимают «тех, кто поддерживает российскую агрессию, кто подрывает национальную безопасность и государственность».

«И, конечно, мы сами верим в Бога», — лицемерно добавили богохульники. Однако они демонстративно отказались извиняться за глумление над Церковью и кощунство, а лишь заметили, что «лишь Бог и ВСУ могут решать, перебор это или нет».

Что ж, по слову вашему да будет вам. Если в этом мире Пикалова и Кошевого на Украине ещё может прикрыть от закона и уголовной ответственности их друг Зеленский, то на Страшном Суде никто этих кощунников точно не спасёт.

Русская линия