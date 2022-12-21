Правящий архиерей Запорожской епархии призвал паству к покаянию и молитве за тех, кто восстаёт на Украинскую Православную Церковь…

Митрополит Запорожский Лука: «Всё это прекратиться лишь только тогда, когда прекратится внутри наших душ война с Богом»

Присоединить к ежедневному молитвенному правилу о врагах Церкви Христовой благословил верных чад Запорожской епархии Украинской Православной Церкви митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука. Как отметил архиерей, сегодня, на фоне военных действий, Церковь подвергается беспрецедентной травле, сообщает портал «Православная жизнь».

«Враги Церкви пытаются оскорбить Ее или насмеяться над Ней. Это происходит от бессилия, от того, что они не могут подчинить Церковь себе», — пояснил митрополит Лука в обращении к верующим.

По его словам, беззакония и грехи, которые продолжают умножаться в нашем обществе, «привели к безумию войны». «Всё это прекратиться лишь только тогда, когда прекратится внутри наших душ война с Богом, война со своей совестью, когда в наших душах начнётся покаяние — война с врагом рода человеческого — с дьяволом, за спасение своей души», — уверен митрополит Лука.

Архиерей предложил верующим «сосредоточиться не на последних новостях, которые только наносят вред нашим душам, а обратить всё свое внимание на искреннюю молитву и воздержание, на внутреннее состояние души, участие в церковных Таинствах».

«Это даст душе силы пережить всё. Необходимо всегда помнить, что Господь помогает нести крест, который Он нам дал, если мы обращаемся к Нему. Нужно не ждать помощи от Бога, а просить её», — отметил митрополит Лука.

Он подчеркнул, что задача духовенства и верных чад Церкви — «созидание Царства Божьего в душе, а не влияние на политику или строительство Царства Небесного на земле».

«В связи с этим, прошу всех приумножать в своём сердце любовь к враждующим, обидящим и ненавидящим нас, не впадать в уныние и осуждение, а помнить слова апостола Павла „Не побежден бывай от зла, но побеждай благим злое“ (Рим. 12:21), усилить пост (по силам) и свои молитвы. Для этого предлагаю присоединить к своему правилу молитву о врагах, чтобы Господь „Церковь Свою святую всесильною Своею крепостию от всякого злаго обстояния избавил“», — обратился к пастве митрополит Лука.

К обращению прилагается текст молитвы:

Господи Иисусе Христе Боже наш, приими от нас, недостойных рабов Твоих молитву сию, и простив нам все согрешения наша, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздаждь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их: неверных к правоверию и благочестию, верных же уклонитися от зла и творити благое, яко да ни един от них погибнет нас ради недостойных. Нас же и Церковь Твою Святую всесильною Твоею крепостию от всякаго злаго обстояния милостивно избави, да все славим Тя и Безначальнаго Твоего Отца и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

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