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Сводка новостей от 19 декабря 2022

Король Иордании Абдалла II пообещал защищать святыни Иерусалима
Усилия монарха в поддержке христианского присутствия на Святой Земле высоко оценил Иерусалимский Патриарх Феофил III…

Король Иордании Абдалла II и Иерусалимский Патриарх ФеофилЗащита исламских и христианских святынях в Иерусалиме является религиозным и историческим долгом Иордании. Об этом 14 октября 2022 года заявил король Абдалла II, сообщает портал «Православная жизнь».

По случаю предстоящего празднования Рождества Христова король встретился с Блаженнейшим Патриархом Иерусалимским Фиофилом III, главами церквей Святого Града и Иордании, христианскими деятелями и представителями Совета пожертвований Иерусалима.

В ходе встречи Абдалла заверил, что его страна выступает против дискриминации верующих в Иерусалиме, а также других святых местах на палестинских территориях. Как подтвердил монарх, сотрудничество между Иорданией и палестинцами в противодействии нападениям на общие святыни и собственность, продолжится.

В ответном слове Иерусалимский Патриарх Феофил выразил признательность королю за твёрдую позицию в продвижении принципов мира и согласия, защите христианских и исламских святынь, а также поддержке христианского присутствия на Святой Земле. Его Блаженство высоко оценил роль Абдаллы II в продвижении межконфессиональной гармонии и сосуществования.

«Иордания всегда будет оставаться маяком стабильности, взаимного уважения и терпимости», − отметил Предстоятель Иерусалимской Церкви.

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Король Иордании Абдалла II пообещал защищать святыни Иерусалима
Усилия монарха в поддержке христианского присутствия на Святой Земле высоко оценил Иерусалимский Патриарх Феофил III...

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