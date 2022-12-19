В Кипрской Православной Церкви состоялось избрание трёх кандидатов на пост нового Предстоятеля Кипрской Православной Церкви, который остается вакантным после смерти Архиепископа Хризостома II, признавшего украинских раскольников, сообщает Благовест-инфо со ссылкой на Orthodox Times.

Ими стали митрополиты Лимасольский Афанасий, Тамасский Исаия и Пафский Георгий.

Первый тур выборов нового Архиепископа прошел вчера, 18 декабря: в нём могли принять участие все православные киприоты старше 18 лет. 942 участка, расположенные по всей территории островного государства, закрылись в 18.00.

После подсчёта всех бюллетеней были опубликованы итоги голосования. Лидерами стали следующие шесть архиереев:

— митрополит Лимасольский Афанасий — 35.68%

— митрополит Пафский Георгий — 18.39%

— митрополит Тамасский Исаия — 18.10%

— митрополит Когнстантский Василий — 14.79%

— митрополит Морфский Неофит — 9.80%

— митрополит Киренийский Хризостом — 3.24%

В течение трёх дней после первого тура избирком Кипрской Архиепископии будет готов принять жалобы и возражения. Глава комиссии передаст их местоблюстителю Архиепископа — митрополиту Пафскому Георгию.

В течение следующих пяти дней, согласно уставу Кипрской Церкви, Священный Синод должен рассмотреть имеющиеся жалобы, утвердить результаты выборов и официально представить Трипросопон — список из трёх лиц, претендующих на кафедру Предстоятеля.

Затем, в течение ещё трёх дней, Синод выберет одного из трёх кандидатов. Побеждит тот, за кого проголосует абсолютное большинство синодалов, то есть более восьми членов Священного Синода. В случае равного числа голосов Предстоятель определяется жребием.

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