16 декабря 2022 года на территории Донского монастыря в Москве состоялось торжественное возложение цветов на могилу героя Русско-японской и Первой мировой войн, белого генерала Антона Деникина. Торжественная церемония была приурочена ко дню 150-летия со дня рождения Георгиевского кавалера, судьбу которого опалила Гражданская война, сообщает сайт РВИО.

В церемонии приняли участие помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский и один из старейших насельников Донского монастыря — иеромонах Авраамий (Павлов).

«Один из самых прославленных командующих Русской армии. Выпускник академии Генерального штаба, герой. Нам он известен как один из руководителей Белого движения. Но при всём при этом он ещё один из символов исторического примирения между красными и белыми, поскольку все знают позицию Деникина в эмиграции. Всем известно, как неоднократно обращались к нему немецкие нацисты с предложением возглавить и своим образом „одухотворить“ поход на Советский Союз, и как жёстко, безапелляционно Деникин от этого отказывался. Как он проклинал и называл предателями тех бывших белых царских офицеров, которые всё-таки поддались „соблазну“ этой борьбы с большевиками руками фашистов, и он действительно настоящий русский патриот. Сегодня 150 лет со дня его рождения. Дата, которая многими любителями военной истории в России отмечается. Проходят памятные мероприятия в честь Антона Ивановича Деникина — настоящего русского офицера, чей прах перезахоронен здесь вместе с супругой» — сказал Владимир Мединский.

В свою очередь, отец Авраамий (Павлов) отметил, что верующие русские люди регулярно навещают могилы генералов Деникина, Каппеля и философа Ильина, а в монастыре неустанно молятся об их упокоении.

«В 2009 году по благословлению Святейшего Патриарха Кирилла и в присутствии первых лиц государства это место было благолепно украшено: поставлены памятники, установлены бордюр, надгробия. И затем Святейший Патриарх Кирилл освятил мемориал и провел панихиду по почившим здесь деятелем русской истории. И сегодня, находясь на этом месте, мы видим, насколько благолепно оно украшено, хотя прошло почти уже 15 лет. Братия монастыря старается совершать память наших соотечественников, с благоговением и любовью ухаживает за могилами наших выдающихся деятелей», — рассказал иеромонах Авраамий (Павлов).

История перенесения праха генерала Антона Ивановича Деникина и его супруги Ксении Васильевны на территорию некрополя Донского монастыря очень символична. Долгие годы останки Деникина покоились на Свято-Владимирском кладбище города Джексон (США), а его супруги Ксении Васильевны — в Париже, на кладбище Сент-Женевьев де Буа.

В Россию они были возвращены в октябре 2005 года вместе с прахом супругов Ильиных и генерала Владимира Каппеля. Те, кто всей душой чаял возвращения на Родину и горячо молился о возрождении России, обрели вечный покой в стенах древней Донской обители.

Отметим, что в этот же день в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына в Москве состоялся премьерный показ 1,5-часового документального фильма Алексея Бурыкина «ДеникинЪ».

Русская линия