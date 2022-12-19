В ходе поездки Патриарший экзарх Африки рассказал о ближайших задачах Русского Экзархата в Африке…

17 декабря 2022 года Патриарший экзарх Африки митрополит Клинский Леонид прибыл в столицу Королевства Марокко Рабат. Архиерей посетил концерт русской музыки в исполнении московского ансамбля «Вера» (художественная руководительница — Евгения Кузнецова), сообщает Патриархия.Ru.

Концерт в католическом соборе святого Петра, расположенном на площади Джулян в центре марокканской столицы, было организован при поддержке посольства РФ в Марокко и Русского дома в Рабате.

«Сегодня мы здесь собрались по поводу первого визита Патриаршего экзарха Африки в Марокко в честь 90-летия образования нашего православного храма Воскресения Христова», — отметил во вступительном слове митрополит Леонид, слова которого цитирует ТАСС.

Экзарх напомнил, что в этом году отмечается также 100-летие собора святого Петра, и поблагодарил за возможность организовать концерт в этом храме католического архиепископа Рабата кардинала Кристобаля Лопеса Ромеро.

В числе гостей были посол России в Марокко Владимир Байбаков, сотрудники российской дипломатической миссии и других загранучреждений, представители русскоязычной общины Рабата, граждане Марокко.

В программу концерта вошли духовные песнопения русских композиторов, рождественские колядки на разных языках, известные народные и авторские песни.

«Спасибо большое за этот рождественский подарок, которым стал сегодняшний концерт», — сказал в заключение кардинал Кристобаль Лопес Ромеро, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Митрополит Клинский Леонид со своей стороны поздравил марокканцев с успешным выступлением сборной страны на чемпионате мира в Катаре.

18 декабря, в Неделю 27-ю по Пятидесятнице, день памяти преподобного Саввы Освященного, митрополит Клинский Леонид совершил Божественную литургию в храме Воскресения Господня в Рабате.

За Литургией Патриарший экзарх рукоположил диакона Германа Эдиангу из Уганды во пресвитера и Сергия Воемаву из Центральноафриканской Республики во диакона.

Митрополит Леонид также подписал антиминсы для приходов нескольких стран Африканского континента.

По окончании богослужения состоялись концерт, на котором выступили ученики воскресной школы, и встреча архипастыря с прихожанами и соотечественниками.

Далее митрополит Леонид посетил посольство России, где рассказал о задачах Патриаршего экзархата и ответил на вопросы сотрудников дипломатического представительства.

Храм Воскресения Христова в Рабате — старейший русский православный храм в Африке. С 29 декабря 2021 года — в юрисдикции Северо-Африканской епархии Московского Патриархата.

Русская линия