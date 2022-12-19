«Я уже подписал документ о своем отречении. Государственным секретарем тогда был Тарчизио Бертоне. Я его подписал и сказал ему: «В случае препятствий по медицинским причинам или по каким-либо другим, вот моё отречение», — заявил 86-летний глава Ватикана в интервью испанской газете ABC, сообщает РИА Новости.

В августе сообщалось, что папа Римский Франциск страдает от сильных болей в коленном суставе, из-за чего он вынужден пользоваться креслом-коляской. Такая ситуация вызвала необходимость более интенсивной помощи папе со стороны среднего медицинского персонала. Франциск заявил, что в его возрасте в сложившейся ситуации нужно либо поберечь силы, чтобы продолжить служение церкви, либо, напротив, оставить папский престол. «Это не катастрофа, папу Римского можно поменять, нет проблем!» — заключил он.

В июле 2021 года в римской больнице «Агостино Джемелли» папе Франциску была сделана плановая хирургическая операция по поводу дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Святой престол сообщил, что операция продолжалась около трех часов и потребовала «левосторонней гемиколэктомии», то есть резекции левой части толстого кишечника. Сообщалось также, что гистологический анализ подтвердил первоначальный диагноз «дивертикулярного стеноза с признаками склерозирующего дивертикулита». Папа Франциск провел в клинике «Агостино Джемелли» десять суток.

Стоит отметить, что нынешний глава Ватикана уже не раз заявлял, что он не собирается держаться за папскую власть до беспамятства, и в этом плане предстоятель Католической церкви может послужить добрым примером даже для некоторых православных архиереев.

Не секрет, что телесной немощью архипастырей нередко пользуются злонамеренные люди из их ближайшего окружения. Так, к примеру, было с престарелым митрополитом Киевским Владимиром (Сабоданом), именем которого из-за его телесной немощи многие годы пользовался ныне запрещённый за переход в раскол, скандально известный митрополит Александр (Драбинко).

В своё время в украинской прессе были даже сообщения о том, что избранный в Предстоятели УПЦ Блаженнейший митрополит Онуфрий, который как член Синода, многие годы был свидетелем столь недостойного поведения Драбинко, якобы утвердился в мысли, что откажется от Предстоятельства, если по состоянию здоровья не сможет нести это тяжёлое послушание. Впрочем, никаких публичных заявлений владыка Онуфрий по этому поводу не делал. А папа Римский говорит об этом открыто.

Конечно, есть в таких заявлениях и отрицательная сторона — подобного рода признания способствуют серьёзному росту напряжённости и интриг в папском дворе. Но, видимо, это плата за то, чтобы состарившийся и разбитый немощью папа Римский не стал послушной игрушкой в ловких руках своих активных помощников.

Русская линия