Русская Православная Церковь с волнением следит за событиями в Косово, дестабилизация в крае отрицательно сказывается на безопасности расположенных там древних православных монастырей, заявил РИА Новости советник Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.

Косово и Метохия — исторически духовный центр Сербской Православной Церкви. Сербские Патриархи носят титул Архиепископов Печских по названию расположенного в крае города Печ, контролирующегося самопровозглашенной «республикой Косово», и возводятся на исторический Архиепископский престол в Печском Патриаршем монастыре. Нынешний Предстоятель Сербской Церкви Патриарх Порфирий был интронизирован в нём 14 октября 2022 года.

«Следим с вниманием и волнением, молимся за наших братьев и сестёр. Конечно, масштабная дестабилизация, которая наблюдается ныне, неизбежно подрывает безопасность и расположенных в Косовском крае древних монашеских обителей», — сказал отец Николай Балашов.

Косовские сербы в субботу возвели баррикады на трассах на севере края из-за задержания косово-албанскими властями бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича. Пантич, который вместе с сербскими полицейскими из отделений МВД на севере края подал в отставку в ноябре, был задержан в субботу на КПП «Ярине» при въезде из центральной Сербии по подозрению в терроризме.

На ночь протестующие расставили палатки, чтобы дежурить на баррикадах. Полиция Косово со своей стороны КПП «Ярине» блокировала въезд в край для автомобилей и пешеходов из центральной Сербии на север края.

В воскресенье бойцы спецподразделения МВД самопровозглашенной республики Косово вторглись и заняли объект на плотине Газиводе, откуда сняли сербские флаги и выставили охранника-серба. Речь идёт о главном источнике воды и аккумуляции для расположенной там ГЭС, большая часть озера находится в муниципалитете Зубин Поток, населенном преимущественно сербами, как и три других района на севере края.

Правительство Сербии 15 декабря направит командованию миссии НАТО в Косово (KFOR) запрос на введение в регион своего ограниченного контингента из армии и полиции.

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