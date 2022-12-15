Протоиерей Максим Козлов: «Очень важно, чтобы этот курс разрабатывался с участием компетентных и уполномоченных представителей тех самых традиционных религий, которым он будет посвящён»

14 декабря 2022 года в комментарии ТАСС председатель Учебного комитета Русской Православной Церкви, ректор Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени равноапостольных Кирилла и Мефодия протоиерей Максим Козлов отметил наличие всех возможностей для полноценного и деятельного участия Церкви в разработке курса истории религий России, сообщает Патриархия.Ru.

Ранее президент России В. Путин поручил Министерству науки и высшего образования РФ при участии Российского исторического общества рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в вузах модуля по истории религий России.

«Очень важно, чтобы этот курс разрабатывался с участием компетентных и уполномоченных представителей тех самых традиционных религий, которым он будет посвящён, а не некой третьей, как бы нейтральной, стороной — религиоведческой или исторической. Потому что в таком случае, если речь будет идти о разработке этого курса, скажем, нерелигиозными религиоведами или историками, я боюсь, что это не удовлетворит ни одну из традиционных религий. Как такого рода механизм будет определён, пока ясности нет, но будем надеяться, что соответствующие инициативы будут сформированы теми ведомствами, кому указом президента это поручено», — отметил протоиерей Максим Козлов.

Со стороны Учебного комитета и всей системы высшего духовного образования «есть все возможности для полноценного и деятельного участия в разработке такого курса», добавил священник.

В целом, по словам председателя Учебного комитета, решение об изучении в высших образовательных учреждениях истории традиционных религий России можно только поддержать.

«Адекватное знание о религиозно-культурных традициях своего народа и других народов, населяющих нашу Родину, — это надежнейшее средство для сохранения межнационального, межконфессионального мира и преодоления всякого рода экстремистских и фундаменталистских настроений», — пояснил отец Максим.

В соответствии с поручением президента Минобрнауки России совместно с Межведомственной комиссией по историческому просвещению, Российским историческим обществом и «при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти» должно рассмотреть вопрос о разработке и внедрении в образовательные программы высшего образования учебного курса (модуля) «История религий России». Доклад о проделанной работе следует предоставить до 15 марта 2023 года.

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