Украинская Православная Церковь обратилась в полицию с заявлением из-за скандальной видеопередачи студии «Квартал 95», поскольку сочла его богохульным и разжигающим межрелигиозную вражду. Об этом заявил руководитель Юридической службы Киевской митрополии УПЦ протоиерей Александр Бахов, передаёт РИА Новости.

Сам выпуск, доступный на канале «Чисто News» в YouTube, ведущие-богохульники называют «панихидой по российской агентуре на Украине под названием «Украинская православная церковь Московского патриархата».

«Эта передача переполнила чашу терпения. Сегодня мы подали заявление в полицию, чтобы она начала расследование. Мы надеемся, что они начнут уголовное судопроизводство по этому факту», — сказал отец Александр на пресс-конференции в Киеве, отметив, что передача подпадает под статью Уголовного кодекса Украины о разжигании межрелигиозной вражды.

Священник подчеркнул, что в подобных передачах не раз звучали нападки на священнослужителей и мирян Украинской Православной Церкви.

Ранее на сайте УПЦ было опубликовано обращение к телерадиокомпании «Студия 1+1» и студии «Квартал 95», а также одному из руководителей студии Борису Шефирлу.

«Наша христианская совесть велит нам не молчать, когда мы видим публичное презрение и кощунство против Бога и веры, как это было в сюжете на YouTube-канале студии „Квартал 95“ от 7 декабря 2022 года. Этот сюжет насквозь пронизан богохульством», — говорится обращении.

В связи с этим в УПЦ потребовали «принести публичные извинения за этот постыдный выпуск и изъять его из информационного пространства». «В противном случае, мы будем расценивать это как объявленную духовную войну многомиллионной пастве Украинской Православной Церкви и оставляем право на соответствующий шаг за собой», — сказано в обращении.

Студия «Квартал 95», основанная Владимиром Зеленским в 2005 году, производит фильмы, сериалы, а также юмористические передачи. Позже Зеленский заявлял, что вышел из этого бизнеса.

Русская линия