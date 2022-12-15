Русская линия
Сводка новостей от 15 декабря 2022

Папа Римский Франциск попросил прощения у Кремля
Российский МИД получил от Ватикана извинения за высказывания главы католиков о добрых русских и злых чеченцах и бурятах…

Папа Римский ФранцискВатикан по дипломатическим каналам направил обращение с извинениями перед Россией за высказывания папы Римского Римского о добрых русских и злых чеченцах и бурятах. Об этом сообщила официальная представительница Министерства иностранных дел Мария Захарова во время брифинга для журналистов, передаёт РИА Новости.

В конце ноября глава Ватикана в интервью журналу Amerika, который издаёт орден иезуитов, заявил, что самую большую жестокость во время спецоперации на Украине якобы проявляют солдаты, воспитанные вне русской традиции. В качестве примера он назвал чеченцев и бурятов.

«По дипломатическим каналам из Ватикана получено обращение, которое содержит официальное заявление от имени государственного секретаря святого престола Пьетро Паролина в связи с упомянутым высказыванием понтифика. В этом обращении говорится следующее: госсекретариат Ватикана приносит извинения российской стороне. Святой престол с глубоким уважением относится ко всем народам России, их достоинству, вере и культуре, равно как и к другим странам и народам мира», — уточнила Захарова.

По её словам, умение признавать собственные ошибки всё реже встречается в современном международном общении. Вместе с тем эта ситуация показала, что Ватикан не только призывает к диалогу, но и умеет его вести, «такой подход вызывает искреннее уважение».

«Считаем, что инцидент исчерпан и рассчитываем на продолжение конструктивного взаимодействия с Ватиканом», — подытожила Захарова.

Русская линия

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