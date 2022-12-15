9 декабря 2020 года, в праздник Знаменской иконы Божией Матери и день 32-летия хиротонии митрополита Киевского Онуфрия, в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры произошёл страшный случай — одному из архиереев УПЦ стало плохо и он, падая, толкнул Предстоятеля УПЦ, в результате чего им была опрокинута Чаша с Телом и Кровью Христовой. Причём часть Крови Христовой пролилась на одеяние Митрополита Онуфрия — облачение покойного митрополита Владимира (Сабодана), в котором Предстоятель УПЦ служил Литургию в этот день, сообщает СПЖ.

Об этом ужасном событии тут же стали писать в украинских СМИ и соцсетях. ПЦУшные издания активно тиражировали информацию, будто Митрополит Онуфрий совершил «смертный грех». Ну, а в целом в религиозных кругах Украины и России вдруг обнаружилась толпа «пророков», которые решили, что вправе толковать «знаки» и «символы» (негативные, конечно), которые Бог послал «неправильному» Предстоятелю и всей УПЦ.

Спикер «ПЦУ» Евстратий Зоря ничтоже сумняшеся написал: «Господь показал Свою волю. Как и в целом избранного высшими иерархами МПвУ пути. Что это — не Его путь. Но этим дал и возможность исправиться. Послушают ли Его предупреждения?».

Тем временем, в России также стали наперебой трактовать случившееся, указывая, что таким образом Блаженнейшему Онуфрию Богом было дано предзнаменование, что выбранный им путь автокефалии и разрыва с Русской Православной Церковью ошибочен и богопротивен.

В свою очередь, журналисты СПЖ приводят свою версию трактовки указанного случая (а то, что случившееся именно знамение, никто не сомневается): «Христос через Предстоятеля предупреждает о грядущей кровавой расправе над Своей Церковью». При этом украинские журналисты призывают не плодить трактовки случившегося, и оставить это на откуп людям духовным.

Что ж, вряд ли с этим можно поспорить. Как и в случае с падением Святейшего Патриарха Кирилла, о котором «Русская линия» писала в июне 2022 года, мы можем только констатировать, что искушения и знамения, попускаемые Богом по отношению к своим верным, лишний раз напоминают нам, что Господь всегда рядом, и Он никогда не оставляет своих верных.

Что же касается, митрополита Онуфрия, то после случившегося ему есть о чём задуматься и посоветоваться с духовно опытными людьми. Нам же хотелось бы, чтобы Предстоятель Украинской Православной Церкви сделал для себя те выводы, к которым и призывает его Господь таким страшным образом.

Русская линия