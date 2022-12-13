В Госдуме подготовили поправки в закон о биометрии, запрещающие принуждение россиян к сбору их биометрических данных…

Запрет на принуждение граждан к сдаче биометрии, о чём, в частности, писал в своём обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину Святейший Патриарх Кирилл, учтён в соответствующем проекте закона, заявил глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн, слова которого приводит Интерфакс.

«Полностью разделяю позицию предстоятеля Русской Православной Церкви. Конечно же, введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав. Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные — это его полное право», — написал Хинштейн в своем Телеграм-канале во вторник.

Он сообщил, что соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта уже подготовлены — «они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия».

Также, по словам Хинштейна, прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии, вводится запрет на любую дискриминацию таких людей — «например, им нельзя будет отказать в предоставлении услуг и передаче товара, в выдаче документов, в предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг и т. д.»

«В целом, законопроект ко 2-му чтению кардинально переработан. Абсолютное большинство предложений Русской Православной Церкви в новой редакции будет учтено», — написал глава комитета Госдумы по информационной политике.

В понедельник Патриарх Кирилл обратился к спикеру Госдумы с просьбой провести общественное обсуждение поправок к законопроекту о персональных данных, которые бы не допускали дискриминации тех, кто откажется от биометрической идентификации.

Русская линия