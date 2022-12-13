Русская линия
Сводка новостей от 13 декабря 2022

Российские власти прислушались к голосу Церкви
В Госдуме подготовили поправки в закон о биометрии, запрещающие принуждение россиян к сбору их биометрических данных…

Государственная Дума РоссииЗапрет на принуждение граждан к сдаче биометрии, о чём, в частности, писал в своём обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину Святейший Патриарх Кирилл, учтён в соответствующем проекте закона, заявил глава профильного комитета Госдумы Александр Хинштейн, слова которого приводит Интерфакс.

«Полностью разделяю позицию предстоятеля Русской Православной Церкви. Конечно же, введение новых цифровых технологий не должно ущемлять ничьих прав. Если человек не хочет сдавать свои биометрические данные — это его полное право», — написал Хинштейн в своем Телеграм-канале во вторник.

Он сообщил, что соответствующие поправки ко второму чтению законопроекта уже подготовлены — «они впрямую запрещают принуждение граждан к сдаче биометрии и устанавливают ответственность за подобные действия».

Также, по словам Хинштейна, прописывается сам механизм отказа человеком от сдачи своей биометрии, вводится запрет на любую дискриминацию таких людей — «например, им нельзя будет отказать в предоставлении услуг и передаче товара, в выдаче документов, в предоставлении пособий и иных социальных выплат, в совершении сделок с недвижимостью, в получении нотариальных услуг и т. д.»

«В целом, законопроект ко 2-му чтению кардинально переработан. Абсолютное большинство предложений Русской Православной Церкви в новой редакции будет учтено», — написал глава комитета Госдумы по информационной политике.

В понедельник Патриарх Кирилл обратился к спикеру Госдумы с просьбой провести общественное обсуждение поправок к законопроекту о персональных данных, которые бы не допускали дискриминации тех, кто откажется от биометрической идентификации.

Русская линия

  • Читать в Телеграм
  • Выделите текст и нажмите Ctrl-Enter, если заметили опечатку

Блаженнейший Митрополит Онуфрий: «Эти люди являются последователями князя тьмы, который является богоборцем и хулителем Бога»
Предстоятель УПЦ отреагировал на богохульную передачу «95-го Квартала», в ходе которой друзья Владимира Зеленского матом хулили Христа, духовенство и Церковь...

Как символ единства Святой Руси
В Великом Новгороде открыли памятник святому князю Ярославу Мудрому...

Митрополит Екатеринбургский Евгений: «Мы не за кровопролитие, мы не за то, чтобы кто-то кого-то убивал, но есть ценности, есть непреложные принципы, за которые стоит отдать свою жизнь»
Глава Екатеринбургской митрополии заявил, что Русская Православная Церковь не может безучастно смотреть на нужды российских военных на Украине и страдания жителей Донбасса...

Российские власти прислушались к голосу Церкви
В Госдуме подготовили поправки в закон о биометрии, запрещающие принуждение россиян к сбору их биометрических данных...

Сохраняя традиции Русского флота
В Севастополе освятили более сорока кормовых Андреевских флагов для кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота...

Этот день в Русской истории
Сегодня Святая Церковь чтит память святого апостола Андрея Первозванного, и мы отмечаем годовщину установки памятника генералу Сергею Маркову в Сальске...

Каталог Православное Христианство.Ру Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика