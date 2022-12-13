Пока на Украине власти и местные националисты сносят памятники святому князю Александру Невскому и другим выдающимся русским деятелям, в России, наоборот, появляются памятники, символизирующие собой единство Киевской, Новгородской и Московской Руси.

Так, 12 декабря 2022 года на площадке Новгородской технической школы состоялось торжественное открытие и освящение памятника святому князю Ярославу Мудрому, которого в России почитают наравне с другими русскими князьями, сообщает сайт Новгородской епархии. https://www.vn-eparhia.ru/

В открытии памятника приняли участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, митрополит Новгородский Лев, архиепископ Якутский и Ленский Роман, епископ Юрьевский Арсений, ректор НовГУ Юрий Боровиков и другие почётные гости.

Торжественное освящение монумента совершил владыка Лев, который затем обратился к собравшимся со словами поздравления.

«Мы должны быть благодарны Богу за то, что живём в этом городе, в котором, как сейчас отметила будущая студентка НовГУ, очень разумно сочетается прошлое через памятники культуры и настоящее. У нас находится памятник „Тысячелетие России“, который является признанием всего Отечества за заслуги Новгорода в становлении русской государственности. Очень знаменательно, что в Новгороде появилась Техническая школа, которая будет являться продолжением планов и мыслей Ярослава Мудрого. Всех вас поздравляю и хочу выразить слова благодарности губернатору, архитектору и всем, кто принимал участие в установке памятника. Желаю вам помощи Божией. Господь да благословит вас молитвами князя Ярослава на ваш дальнейший путь и ваши дальнейшие труды. Храни вас Господь», — отметил владыка.

В тот же день в НТШ состоялся круглый стол «Наука и религия», посвященный 10-летию университетского храма Сретения Господня. Мероприятие провели преподаватели кафедры теологии Новгородского государственного университета. На встрече обсудили взаимоотношения науки и религии в истории, место теологии в университетском образовании и ряд других вопросов.

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