В Севастополе освятили более сорока кормовых Андреевских флагов для кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота…

13 декабря 2022 года, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, по традиции, в Князь-Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов были освящены более 40 кормовых Андреевских флагов для кораблей, катеров и судов обеспечения Черноморского флота, сообщает сайт Крымской епархии.

Чин освящения в сослужении военного духовенства благочиния — протоиерея Александра Бондаренко, протоиерея Василия Гумарова, иерея Сергия Агатова, совершил помощник благочинного Севастопольского округа протоиерей Стефан Сломчинский.

После освящения хоругвей (флагов) отец Стефан передавал их представителям военных кораблей и судов обеспечения. Принимая святыню, военнослужащий крестился и целовал флаг.

По окончании молебна отец Стефан поздравил командование Черноморского флота и моряков-черноморцев со знаменательным событием.

1 (11) декабря 1699 года флаг с Андреевским крестом был провозглашён Императором Петром I официальным флагом военного флота России. В советский период кормовым был советский флаг. 21 июля 1992 года президент России Б. Ельцин принял указ № 798 относительно возвращения Андреевскому флагу статуса Военно-Морского флага России.

В 1997 году в Князь-Владимирском соборе-усыпальнице адмиралов были впервые освящены Андреевские флаги для кораблей ЧФ. Вот уже более 20 лет эта традиция неизменно сохраняется.

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