Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день памяти апостола Андрея Первозванного вынужден был дать нелицеприятную оценку богохульной передачи «95-го Квартала», в ходе которой друзья и коллеги по юмористическому шоу Владимира Зеленского Евгений Кошевой и Александр Пикалов матом хулили Христа, украинское духовенство и Украинскую Церковь, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Владыка Онуфрий напомнил, что именно Апостол Андрей «пришёл на нашу землю, в те пределы, где мы сейчас с вами находимся, благословил это место и сказал, что на нём будет большой город, в котором будет много церквей, и в них будет прославляться имя Божие». «Сегодня наша земля наполнена людьми, которые знают Бога, которые чтят и прославляют Его», — отметил архипастырь, а затем с горечью добавил, что, к сожалению, есть среди киевлян и те, кто ныне хулит Христа.

«Конечно, грустно, что на этой земле, на которой прославляется имя Божие, прозвучали слова из уст некоторых людей, которые хулили Бога, публично хулили Бога. Эти люди не являются учениками и последователями Апостола Андрея, они являются последователями князя тьмы, который является богоборцем и хулителем Бога», — высказался владыка о бывших близких друзьях Владимира Зеленского.

Первосвятитель подчеркнул, что Церковь будет «молиться за них, чтобы Господь им дал покаяние для спасения, и чтобы они закрыли свои уста и больше не произносили тех слов, которыми они хулят Бога, и оскорбляют чувства верующих людей».

«Мы молимся сегодня, чтобы Господь помог всем нам быть учениками Апостола Андрея, чтобы мы не были хулителями Бога, чтобы мы прославляли Его своими устами, своими делами и своей жизнью, тогда Божие благословение будет на нашей земле. И когда Господь призовёт нас в вечность, мы будем способны быть там, где и сейчас находится святой Апостол Андрей, который со всеми святыми вместе предстоит Престолу Божию и прославляет единого в Троице Бога», — заключил митрополит Онуфрий.

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