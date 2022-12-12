Митрополит Екатеринбургский Евгений: «Мы не за кровопролитие, мы не за то, чтобы кто-то кого-то убивал, но есть ценности, есть непреложные принципы, за которые стоит отдать свою жизнь»

Глава Екатеринбургской митрополии митрополит Екатеринбургский Евгений стал одним из немногих русских архиереев, который без всяких оговорок и церковной дипломатии высказывается по ситуации на Украине в связи с продолжающейся на Донбассе специальной военной операцией. По его мнению, Россия не могла поступить иначе, кроме как встать на защиту жителей Донецка и Луганска, а Русская Церковь не может оставаться безучастной к страданиям украинских беженцев и нуждам российских военных.

Причём, как отметил владыка, позиция Церкви нашла глубокое понимание в российском обществе. «Я вижу, что люди, которые занимали, скажем так, нейтральную позицию — „да, где-то есть Церковь, но я не верующий“ — в период испытаний очень явно увидели Церковь. Увидели — Церковь не занимает „нейтральную“ позицию, она активно включилась в помощь, что называется, по всем фронтам, и ответили доверием к Церкви вообще, к её пастырям, к людям, которые пришли от имени Церкви. То, что доверия стало больше — факт. Это касается и периода пандемии, и нынешнего периода специальной военной операции», — заявил владыка Евгений в интервью интернет-изданию «Новый день».

«По большому счёту, всё начинается с руководителя. Святейший Патриарх очень ярко, чётко, понятно обозначил позицию Русской Православной Церкви по отношению к тому, что происходит. Он нашёл такие слова в обращении к пастве, которые как острый нож отсекли всё лишнее, оставив истинную суть, определенную твёрдую позицию. Да, кто-то сказал: „О нет. Эта позиция меня не устраивает“, собрал чемодан и уехал. Но большинство людей (по крайней мере, большинство из моего широкого круга общения) услышали слова Святейшего Патриарха и его поддержали. Они разделили его точку зрения, разделили точку зрения Церкви», — отметил архипастырь.

Говоря о позиции Церкви, митрополит Евгений подчеркнул, что «мы не за кровопролитие, мы не за то, чтобы кто-то кого-то убивал, но есть ценности, есть непреложные принципы, за которые стоит отдать свою жизнь». «Сегодня Церковь эту позицию чётко отстаивает. Гибель отца Михаила Васильева, отца Александра Цыганова и других священников, которые окормляли военнослужащих в зоне военных действий, подтверждает, что Церковь не говорит о чём-то абстрактно, отрешённо: „Это хорошо, это плохо, слушайте, делайте“. Церковь действует».

В качестве примера владыка привёл данные по своей митрополии по сбору помощи российским военным и жителям Донецка и Луганска. «Начиная с 24 февраля, наши прихожане собрали 11 миллионов рублей на поддержку военнослужащих, выполняющих боевую задачу в зоне СВО. 11 миллионов! Это деньги, которые люди пожертвовали из своих небольших зарплат и пенсий. Почти 20 тонн гуманитарной помощи собрано и передано на Донбасс людям, терпящим бедствие. Общее дело сплотило людей. В том числе сплотило вокруг Церкви, вокруг Патриарха, вокруг приходов, пастырей. Так что Церковь — это не какое-то юрлицо, Церковь — это люди», — заключил архипастырь.

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