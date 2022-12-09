8 декабря 2022 года бывшему правящему архиерею Кировоградской епархии УПЦ митрополиту Иоасафу избрали меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 6:00 часов. Владыку обвиняют в «подрывной деятельности против Украины», сообщает СПЖ.

В Ленинском районном суде города Кропивницкий прошло заседание суда, на котором определили меру пресечения митрополиту Иоасафу. Прокурор Сергей Ожог просил для архиерея круглосуточный домашний арест, а защитник Сергей Галушко — более мягкую меру пресечения в виде личного обязательства.

Судья Екатерина Юрьева приняла решение применить к владыке меру пресечения в виде домашнего ареста с запрещением покидать жильё с 22 до 6 часов. Архипастырь также обязан являться к прокурору или к судье по первому требованию и не выезжать за пределы Кировоградской области.

Журналисты спросили владыку, считает ли он себя виновным.

«Воля Божья на всё! Господь смиряет», — ответил митрополит Иоасаф и благословил присутствующих.

О том, что владыку Иосафа арестуют, стало ясно после того, как СБУ обвинило его в пророссийской деятельности и провела обыски в епархии. В связи с этим Синод УПЦ заблаговременно назначил на Кировоградскую епархию другого правящего архиерея.

Русская линия