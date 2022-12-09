Правящий епископ Западной епархии УПЦ в США (Константинопольского Патриархата) архиепископ Памфильский Даниил (Зелинский), который являлся активным сторонником признания украинских раскольников, назвал нынешние гонения украинских властей против Украинской Православной Церкви «очищением украинского Православия», сообщает СПЖ.

По мнению архиепископа Даниила, на сегодняшний день на Украине «восстановлена церковная истина» через предоставление Константинопольским Патриархатом «Томоса об автокефалии», а народом Украины «опекается ПЦУ».

Архиерей Фанара сообщил, что «в последние дни многие друзья спрашивают о том, что на Украине „закрывают“ Православную Церковь», и посетовал, что «слишком много политиков и комментаторов в США совершенно не понимают церковной реальности на Украине».

Он считает, что «Президент Украины и органы государственной власти умело доказали обществу о злоупотреблении УПЦ МП доверием людей».

Архиепископ Даниил уверен, что «совсем никакие права верующих не нарушаются на Украине». «Но если священнослужители (особенно архиереи) занимаются политической пропагандой во благо агрессора — тогда, как и в любом другом обществе цивилизованного мира, следует ожидать проверки деятельности церковной структуры», — написал архиерей.

Он подчеркнул, что «полностью разделяет мнение и подход правительства Украины», что «если предательство национальных и духовных интересов государства доказаны практическими поступками — тогда следует принимать меры для ограничения деятельности „церкви“, манипулирующей сознанием верующих».

«Украинское Православие не притесняется — оно очищается и восстанавливается», а «двери ПЦУ открыты для народа Украины», — написал представитель Фанара.

Таким образом, он фактически признал, что нынешние гонения на УПЦ носят сугубо политический характер, и выразил надежду, что чиновники смогут уничтожить УПЦ и силой загнать украинцев в «ПЦУ».

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