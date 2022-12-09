8 декабря 2022 года в Отдание праздника Введения во Храм Пресвятой Богородицы с помощью средств удаленной связи состоялось очередное заседание Архиерейского Синода Русской Зарубежной Церкви под председательством митрополита Восточно-Американского и Нью-Йоркского Николая. В работе заседания приняли участие митрополит Берлинский и Германский Марк, архиепископы: Сан-Францисский и Западно-Американский Кирилл — секретарь, Монреальский и Канадский Гавриил, Чикагский и Средне-Американский Петр, епископы Лондонский и Западно-Европейский Ириней и Сиэтлийский Феодосий (заместитель секретаря), сообщает сайт Архиерейского Синода РПЦЗ.

Открывая заседание, митрополит Николай поздравил всех его участников с завершающимся праздником Введения во Храм Пресвятой Богородицы, пожелав помощи Божией в предстоящих деяниях. Его Высокопреосвященство также выразил благодарность архипастырям за молитвы и братскую поддержку.

Приняв повестку заседания, Архиерейский Синод заслушал рапорт архимандрита Романа (Красовского), начальника Русской Духовной Миссии в Иерусалиме (в составе Русской Зарубежной Церкви).

В ходе доклада епископа Лондонского и Западно-Европейского Иринея, обсуждались различные вопросы межправославных отношений и последние события в православном мире.

Митрополит Берлинский и Германский Марк предложил отдельно рассмотреть и обсудить положение дел в жизни Украинской Православной Церкви, подвергающейся ныне гонениям и политически мотивированной агитации. Архиерейский Синод выразил свою обеспокоенность агрессией и насилием, направленными против жизни канонической Церкви на территории Украины, призывая всех, от кого это зависит, не закрывать глаза, а возвысить свой голос и настаивать на восстановлении и соблюдении элементарных прав и религиозных свобод Блаженнейшего митрополита Онуфрия, архипастырей, пастырей и многомиллионной паствы Украинской Православной Церкви.

Архиерейский Синод также рассмотрел различные церковно-дисциплинарные, имущественные и административно-хозяйственные вопросы, а также и ряд ходатайств Преосвященных архипастырей, представивших своих клириков и прихожан к церковным наградам.

Русская линия