По его словам, в ближайшее время украинские власти должны передать раскольникам Успенский и Трапезный храмы обители…

Предавший Украинскую Православную Церковь и перешедший к раскольникам из «ПЦУ» митрополит Александр (Драбинко) заявил, что главный храм Киево-Печерской лавры — Успенский собор, а также Трапезный храм преподобных Антония и Феодосия Печерских, расположенные в верхней, музейной части святыни, в ближайшее время могут быть переданы «ПЦУ». Об этом он рассказал сайту «Обозреватель», передаёт СПЖ.

Судьбу нижней части Лавры, которую бессрочно арендует каноническая Церковь, будет решать, по его словам, особая комиссия. Она якобы должна выяснить, придерживается ли УПЦ условий аренды.

Драбинко считает, что у священноначалия УПЦ есть единственный способ остаться на своих местах: принять решение о вхождении в «ПЦУ».

«Впрочем, ни в коем случае речь не идёт о „захвате“ Лавры, о её „осаде“ и „отвоевывании“. Все вопросы будут решаться исключительно в правовой плоскости», — заявил Драбинко. То, что это «право сильного» всем понятно и без разъяснений.

Русская линия