Косовские власти вопреки Брюссельским соглашениям ввели около 350 своих полицейских на север Косова и Метохии, где проживает сербской население…

Порядка 350 сотрудников спецподразделений полиции непризнанного Косова вторглись на север Косова и Метохии и зашли в город Косовска-Митровица. Об этом в ходе экстренно созванной пресс-конференции заявил в четверг глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович, сообщает ТАСС.

«По нашим сведениям, порядка 300−350 полицейских в бронежилетах и представителей Rosu (спецназ косовской полиции — прим. ТАСС) с длинноствольным оружием, в полном боевом снаряжении и на бронеавтомобилях около 20:30 (22:30 мск — прим. ТАСС) вторглись на север Косова и Метохии», — подчеркнул Петкович, добавив, что после этого силовики заняли позиции и «буквально оккупировали и блокировали целый город Косовска-Митровица».

«Сегодня вечером [премьер-министр непризнанного Косова] Альбин Курти продолжил незаконные и насильственные действия, направленные на оккупацию севера Косова и Метохии», — отметил представитель кабмина. Согласно брюссельским соглашениям, силы косовской полиции не имеют права въезжать в населенный сербами север края без разрешения руководителей четырех сербских муниципалитетов.

Как сообщила ранее газета Novosti, спецназовцы полиции непризнанного Косова после того, как заблокировали Косовска-Митровицу, не позволяют местным жителям вести фото- и видеосъемку, журналисты также не допускаются. Полиция применяет светошумовые гранаты.

Комментируя ситуацию, премьер-министр Сербии Ана Брнабич на пресс-конференции в Белграде заявила, что косовские власти своими действиями провоцируют на Балканах новую войну.

«Альбин Курти подвел всех нас, сербов и албанцев, к самому краю войны, но Альбин Курти сделал это не один. Мы имеем совершенно невежественное поведение партнеров и Евросоюза, которые не реагируют или реагируют тогда, когда уже «совсем горит», — подчеркнула Брнабич.

«Я думаю, что все, что сделал Курти, представляет опасность не только для сербов, но и для албанцев, а также для всей Европы», — подчеркнула Брнабич, добавив, что действия Приштины — «это политика 19-го века».

В свою очередь, президент Сербии Александар Вучич провел срочные переговоры с министром обороны республики Милошем Вучевичем, а также начальником Генштаба Миланом Мойсиловичем. По итогам встречи было принято решение о возможном возвращении в Косово 1 тысячи представителей сил безопасности Сербии в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН.

«Белград рассмотрит возвращение до 1 тыс. наших сил безопасности на территорию Косова и Метохии так, как это предусмотрено п. 4 резолюции 1244 СБ ООН. Президент [Сербии] Александар Вучич много раз повторял, что никогда больше не повторятся погромы, и мне кажется, что это недостаточно хорошо поняли те на Западе, кто должен образумить Приштину», — заявил глава канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Сербии Петар Петкович.

Он также призвал не удивляться последующим решениям Белграда в связи с тем, что не сербские власти устраивали провокации и нарушили брюссельские соглашения.

Ситуация остаётся крайне напряжённой.

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