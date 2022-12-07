В Екатеринбурге состоялся общегородской Крестный ход в честь святой вмч. Екатерины, во время которого екатеринбуржцы сугубо молились о победе Русской армии на Донбассе…

Митрополит Екатеринбургский Евгений: Если, не дай Бог, в этом противостоянии мы не выстоим, никакого храма святой Екатерины в нашем городе больше никогда не возродится

7 декабря 2022 года, в день памяти святой великомученица Екатерины — Небесной покровительницы города, более двух тысяч уральцев прошли Крестным ходом от Свято-Троицкого кафедрального собора к часовне великомученицы Екатерины, сообщает сайт Екатеринбургской епархии.

Молитвенное шествие предварила Божественная литургия, которую возглавили митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий и епископ Макаровский Гедеон, викарий Киевской епархии.

Крестный ход выдвинулся по окончании Божественной литургии и напутствия главы Екатеринбургской митрополии, владыки Евгения, призвавшего пройти путь до места, где до 1930 года возвышался Градо-Екатерининский собор с сердечной молитвой о победе Русской армии на Донбассе.

В молитвенном шествии, возглавляемом архипастырями и святым образом великомученицы Екатерины с частицей её святых мощей, приняли участие порядка 2 200 человек. Крестоходцы с хоругвями и иконами прошли по Сибирскому проспекту (ныне улица Куйбышева), улицам Гоголя и Пушкина до храма-часовни, расположенной на месте алтаря Екатерининского горного собора, взорванного почти столетие назад большевиками.

В 1723 году, в год основания города, 7 декабря по новому стилю здесь была заложена первая церковь во имя святой великомученицы Екатерины. Поздней был возведён Екатерининский собор, просуществовавший до 1930 года.

Крестный ход завершился молебном Небесной покровительнице Екатеринбурга. После молебного пения святой великомученице Екатерине митрополит Евгений преподал архипастырское благословение и обратился со словом проповеди к участникам богослужения. Владыка поздравил всех горожан, прихожан храмов, братьев, сестёр во Христе и крестоходцев, всех именинниц Екатерин, а также руководителей, благотворителей и сотрудников Фонда святой Екатерины.

«В этот день принято, стоя на месте, где был воздвигнут собор святой великомученицы Екатерины, задавать вопрос о том, когда же мы будем стоять не на улице, не на морозе, а мы будем прославлять Господа, Матерь Божию, святую Екатерину в соборе, восстановленном соборе святой Екатерины.

Вы знаете, сегодня этот ответ становится совершенно очевидным. Если сегодня наша молитва, наши труды будут не достаточно внимательными и усердными, и, если, не дай Бог, в этом противостоянии, которое сегодня совершается, мы не выстоим, и мы не сможем с правдою вместе победить зло, то тогда будет один ответ: никогда. Но если всё-таки мы не будем равнодушны, и Бог, и воины, и народ наш одержит победу над этим злом, то таким памятником победе Бога над смертью, добра над злом, станет храм святой великомученицы Екатерины в Екатеринбурге", — сказал глава Екатеринбургской митрополии.

По завершении богослужения каждый смог приложиться к образу святой Екатерины с частицей её мощей. Возле часовни Фондом святой Екатерины было организовано чаепитие и угощение для крестоходцев.

В столице Урала по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения продолжаются Екатерининские дни. В череде культурно-просветительских и благотворительных мероприятий, посвященных Дню святой Екатерины, проводятся фестивали, поэтические вечера, экскурсии и концерты, уроки Екатеринбурговедения, мастер-классы и конкурсы для детей.

Екатерининские дни проходят при поддержке Фонда святой Екатерины, Всемирного русского народного собора, Содружества «Кольцо святой Екатерины» и других общественных объединений.

Русская линия