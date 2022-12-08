8 декабря 2022 года, в преддверии Дня героев Отечества, отмечаемого в России в праздник святого Великомученика и Победоносца Георгия, в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца состоялась торжественная церемония вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России, сообщает сайт Президента РФ.

В торжественном мероприятии приняли участие более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм, в том числе Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

Награждённых поздравили первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по обороне Герой России Андрей Красов и член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Герой России Дмитрий Перминов.

К собравшимся обратился президент России Владимир Путин:

«Сегодня мы отдаём дань уважения героям Отечества.

Люди разных эпох, времён, судеб и характеров, все они навеки вписали свои имена в историю нашего государства, совершили подвиги, выдающиеся поступки — ратные, трудовые, гражданские — во имя Родины, во имя наших людей.

Кавалеры ордена Святого Георгия, учреждённого ещё Екатериной Великой, ордена Славы, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации — мы чтим каждого, кто своим мужеством, самоотверженностью заслужил это высокое звание, и сейчас, в наши дни, особенно остро ощущаем, что связь времён неразрывна, что священное чувство любви к Родине передаётся из поколения в поколение, является безусловной, наивысшей ценностью.

Нашей стране не раз приходилось сталкиваться с трудными испытаниями, и всегда на любые попытки посягнуть на безопасность нашего государства, его независимость народ отвечал своим несокрушимым единством, стеной вставал за родную землю на полях сражений и в тылу.

Мы преклоняемся перед нашими предками, создавшими великую, полную побед историю России, и гордимся солдатами, офицерами, добровольцами, ополченцами, которые воюют сейчас, участвуют в специальной военной операции, с честью выполняют боевые задачи, защищая жизнь и достоинство наших сограждан, отстаивая наше общее право самостоятельно определять свою судьбу.

Сегодня высшие государственные награды будут вручены военнослужащим, которые проявили исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции и удостоены звания Героя России.

Искренне благодарю вас за службу Отечеству, за верность идеалам, которые всегда, в любые времена объединяли Россию.

Хочу также обратиться к тем, кто находится на передовой: для меня, для всех наших сограждан каждый из вас — герой. И я очень хочу, чтобы вы почувствовали теплоту наших сердец, теплоту этой поистине всенародной поддержки.

Дорогие друзья!

В основе героизма — любовь к Родине и глубокое осознание чувства собственного долга, ратного, гражданского, профессионального, чёткое внутреннее понимание, как строить свою жизнь, какие ценности отстаивать и защищать, как поступать в сложных, экстремальных ситуациях.

Следуя этим чувствам, люди выбирают профессии, которые связаны с большим личным риском, но при этом ведут к новым успехам, достижениям всю страну. И сегодня с удовольствием вручу награды нашим космонавтам-испытателям.

Так же, превыше всего ставя чувство долга, действуют все те, кто, рискуя собой, спасает других, кто совершает трудовые подвиги в науке, на производстве, в педагогической деятельности или на врачебном поприще — в самых разных сферах, кто отдаёт свои силы, знания, напряжённо трудится ради своего народа и своей родной страны, достойно продолжает многовековую яркую историю свершений нашего народа.

Уверен, судьбы и подвиги героев Отечества служат важнейшим моральным ориентиром для большинства граждан нашей огромной страны, вдохновляют на то, чтобы всегда достигать большего, идти вперёд, созидать на благо людей, всем вместе делать нашу страну сильнее и успешнее.

С праздником, с Днём героев Отечества!"

Затем состоялась торжественная церемония вручения высших наград российским военным.

16 февраля 2007 года Государственная Дума приняла закон об установлении новой (а, по сути, восстановлении старой) памятной даты — Дня Героев Отечества. Согласно поправкам в закон «О днях воинской славы и памятных днях России», этот праздник отмечается 9 декабря.

26 ноября по юлианскому календарю (9 декабря по новому стилю) 1769 года Императрица Екатерина II учредила высший военный орден Российской Империи — орден Святого Георгия Победоносца, имевший девиз «За службу и храбрость» (в 2000 г. орден восстановлен как высшая военная награда России). Награду получали воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

В этот же день в России широко отмечался Праздник Георгиевских кавалеров, когда чествовали всех кавалеров Георгиевских отличий — от таких прославленных людей, как Александр Суворов, Григорий Потемкин, Михаил Кутузов, до простых солдат, матросов и казаков, награжденных Георгиевскими крестами и медалями. Эта традиция сохранялась до большевицкой революции. В последний раз праздник Георгиевских кавалеров торжественно отмечался 26 ноября (9 декабря) 1916 года.

Важно отметить, что торжественное собрание в Георгиевском зале Кремля стало традиционным, также как и в Российской империи. Этот торжественный приём глава Российского государства проводит уже в десятый раз.

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