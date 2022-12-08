Митрополит Крутицкий Павел: Главная ценность, которой мы обладаем, это Святая Русь. Против неё и восставали большевики

В первой половине 1922 года большевистская власть под предлогом борьбы с голодом в Поволжье и в других регионах РСФСР приступила к конфискации церковных ценностей, сопровождавшейся поруганием святынь и массовыми репрессиями против духовенства и верующих. Этой трагической годовщине посвящена новая мультимедийная экспозиция «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь», открывшаяся в Москве, в историческом парке «Россия — моя история» (ВДНХ, павильон 57), сообщает Православие.Ru.

Выставка, организованная Патриаршим советом по культуре, Православным Свято-Тихоновским гуманитарным университетом, историческими парками «Россия — моя история» и Фондом содействия сохранению христианских ценностей при поддержке Фонда президентских грантов, также пройдет в 10 регионах страны: Владивостоке, Новосибирске, Омске, Пятигорске, Самаре, Ставрополе, Тюмени, Уфе, Челябинске и Южно-Сахалинске.

К открытию выставки был приурочен круглый стол «100-летие подвига новомучеников и исповедников Российских при изъятии святынь», состоявшийся 6 декабря 2022 года.

Заседание открыл председатель Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской митрополит Крутицкий и Коломенский Павел. Приветствуя собравшихся, владыка отметил:

«В нашей рабочей группе по увековечиванию памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской был поставлен вопрос, как правильнее говорить: „изъятие святынь“ или „изъятие церковных ценностей“? Мы приняли решение говорить „изъятие православных святынь“. Но потом, встречаясь с разными светскими и церковными людьми, я понял, что всё же правильнее говорить об „изъятии церковных и духовных ценностей“, потому что это была попытка не только изъять какие-то вещественные ценности, но самое важное, о чем не говорилось, но подразумевалось как бы само собой, — это была попытка изменить генетический код нашего народа, его суть. Изъятие материальных ценностей было продиктовано желанием лишить наш народ церковных святынь, а вместе с ними — наших традиций и духовных ценностей».

Владыка Павел выразил надежу, что все посетители экспозиции откроют для себя много нового и полезного и, главное, поймут, что главная ценность, которой мы обладаем, — это Святая Русь. Организовывая свою кампанию по изъятию и поруганию святынь, большевики в своё время пытались уничтожить именно это понятие. Завершая свою речь, владыка пожелал, чтобы молитвами новомучеников и исповедников Господь укреплял православную веру в России.

Заместитель заведующего отделом новейшей истории Русской Православной Церкви Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета протоиерей Александр Мазырин рассказал об участии университета в подготовке выставки и передал слово старшему специалисту отдела М.М. Гару, который ознакомил собравшихся с концепцией выставки и ее наполнением.

Научный сотрудник отдела новейшей истории Русской Церкви священник Сергий Иванов выступил с докладом «Каких целей достигла кампания по изъятию церковных ценностей?». Он озвучил официальные причины, по которым была начата кампания по изъятию церковных ценностей, а также ее реальные мотивы, рассмотрев данную тему с трех сторон — политической, финансовой и духовной. Политические причины были связаны с желанием советского правительства добиться своего признания со стороны зарубежных государств и прекратить международную изоляцию, а заодно устранить Русскую Церковь как политического противника. Финансовые причины были обусловлены необходимостью наполнить опустевший золотой фонд страны и восстановить народное хозяйство. Духовная сторона вопроса состояла в идеологической несовместимости религии и коммунизма.

Историк А.Л. Мясников рассказал малоизвестную историю исчезновения вывезенных из Санкт-Петербурга в город Тихвин предметов церковной утвари, а также о том, как под предлогом помощи голодающим изъятые церковные ценности шли на личное обогащение творцов революции.

Древлехранитель Златоустовской епархии иерей Алексий Алексеев сделал доклад на тему «Опыт изучения истории гонений XX века на примере Златоустовской епархии». В нем отец Алексий обратил внимание на актуальность и востребованность изучения церковной истории Южного Урала, столетие назад тяжко пострадавшего от обновленческого раскола, и рассказал о создании музея Златоустовской епархии, главная задача которого привить посетителям понимание важности изучения истории. Исследование подвига новомучеников, основные вехи которого четко обозначены в музейной экспозиции, уже привлекло внимание не только прихожан епархиальных храмов, но и получило позитивный отклик в самой широкой молодежной среде.

Директор Мемориального центра «Бутово» И.В. Гарькавый выступил с докладом «Память Церкви о подвиге новомучеников: проблемы, задачи, решения», рассказав о работе, осуществляемой приходом храма Новомучеников и исповедников Российских в Бутове при поддержке Фонда президентских грантов, в частности, о передвижной выставке «Русская голгофа: 1917−1921», повествующей о подвиге, который совершили русские люди в те годы.

С заключительным докладом на тему «Почитание новомучеников церковным народом в наше время: направления деятельности Церкви» выступил благочинный московского Сретенского ставропигиального монастыря иеромонах Афанасий (Дерюгин). Он обратил внимание на тот факт, что почитание новомучеников за последние годы не увеличивается, а число верующих людей, знающих имена подвижников благочестия XX века — мало. Отец Афанасий озвучил ряд предложений по исправлению ситуации, в частности: более частое совершение посвященных новомученикам богослужений на приходах; написание и более широкое распространение житий новомучеников; организация туристических и паломнических маршрутов по местам, связанным с жизнью и подвигом новомучеников; поиск в биографиях новомучеников близких современным людям тем; распространение информации о покровительстве новомучеников врачам, юристам, учителям и т. д.

В завершение встречи митрополит Крутицкий и Коломенский Павел поблагодарил участников круглого стола, создателей и организаторов выставки, отметив важность рассмотренных вопросов и их актуальность в наши дни.

После окончания заседания собравшиеся ознакомились с представленной экспозицией.

Выставка открыта для посещения всеми желающими в часы работы исторического парка «Россия — моя история» (ВДНХ, павильон 57) до 30 января 2023 года. Вход свободный.

Русская линия